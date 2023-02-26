6縣市低溫特報！北部2地「急凍」 入夜清晨恐跌破10度

明天大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回溫，中央氣象局表示，明天部分地區清晨最低溫仍下探10度以下，北部白天氣溫至20度，愈往南部氣溫愈高，甚至可達25度，「回暖很有感」；降雨範圍逐漸縮小，未來兩天將維持偏乾的天氣。

氣象局今（26日）下午3時20分時發布陸上強風特報，東北風明顯偏強，桃園至台南、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、蘭嶼、綠島易有9至10級強陣風，基隆北海岸、東半部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

下午4時發布6縣市低溫特報，今天下午至明（27日）上午，新北市、宜蘭縣為橙色燈號（非常寒冷），有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；桃園市、新竹縣、苗栗縣、金門縣黃色燈號（寒冷），有10度以下氣溫發生的機率。

氣象局指出，今天大陸冷氣團持續影響，清晨各地氣溫仍偏低，中部以北及宜花整天感受寒冷，嘉義以北及宜蘭低溫11、12度，其他13到15度，沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些，其中苗栗以北及宜蘭有局部10度以下低溫出現的機率，應特別注意保暖。

針對明天天氣狀況，氣象局預報員曾昭誠說明，明天大陸冷氣團減弱，白天與今天相比氣溫回升較為明顯，但清晨各地氣溫仍偏冷，清晨苗栗以北、宜蘭等部分地區，仍有10度以下氣溫發生；北部、宜蘭地區清晨溫度約11至13度，其他地區13至15度。

曾昭誠表示，白天氣溫，北部、宜蘭地區回升至18至20度，與今天相比，白天提高5度；中南部回溫至20度以上，甚至愈往南氣溫愈高，甚至有達25度的機會。

降雨部分，曾說，明天降雨範圍縮小，北部山區、東半部地區有局部短暫雨發生，其他地區為多雲到晴天氣。

曾昭誠指出，3月1日（周三）晚上起，將有另一個大陸高壓南下，東北季風增強影響台灣，但周三的東北季風不如今天這波這麼強；3月1日至4日受到東北季風影響，北部、宜蘭天氣變得比較差。