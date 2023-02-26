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基隆民調盼加開南港直達車 台鐵坦言有難度：其他列車恐慢15分鐘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
基隆市府民調盼台鐵加開南港直達車，台鐵重申有難度。圖／聯合報系資料照
基隆市府民調盼台鐵加開南港直達車，台鐵重申有難度。圖／聯合報系資料照

基隆市長謝國樑爭取台鐵加開基隆直達南港通勤列車，但台鐵指路線使用已飽和，無法增開。市府今表示，委外民意調查數據顯示，支持加開南港直達車比例高達77.4%，代表乘車需求，會與台鐵繼續商討可行方案，盼台鐵能正視民意，但台鐵局表示，恐影響其他列車多8至15分鐘行車時間「有難度」。

基隆市政府委由聯合行銷公司，針對台鐵加開基隆直達南港的直達車民調結果，有48.1%非常支持，29.3%還算支持，合計支持者占77.4%。不太支持者有17.6%，3.2%非常不支持，合計不支持者占20.8%，其他為無意見。

其中針對民眾期待基隆站加開通勤直達車發車時段，在可複選的情況下，以7時30分發車最多，占54%，7點發車占47.6%，8點發車占32.1%。

台鐵局今表示，今年1月中旬已回覆，七堵到台北間路段，上午6至9時路線容量使用已達飽和，無法再增開列車；台鐵局進一步說明，上午7時區點車密度高，加上基隆到台北間路段容量已飽和，若加開班次，前後區間車就必須避讓。

台鐵局表示，「若加開直達車，其他列車恐多出8至15分鐘行車時間，至少會影響7趟次之多，加開直達車有難度」；由於列車之間會連動，因此基隆以南的通勤族，包含三坑、八堵、七堵、百福、汐止、汐科等民眾都會受到影響。

台鐵 謝國樑 民調 通勤族 汐止

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