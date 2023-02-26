明天湧現北返、出遊車潮恐壅塞 11地雷路段曝光

今天是228連假第2天，截至今下午3時止，省道主要幹道、銜接國道路段及部分觀光風景區出現車多或壅塞情況，公路總局表示，明（27日）為228連假第3天，預估11路段也將湧現車潮，提醒用路人於行前查詢路況，以減少車陣壅塞時間。

公路總局指出，截至今下午3時止，台61線鳳鼻-香山路段及中彰大橋南下路段、台74線大里-霧峰路段、台88線鳳山-大寮路段、台2線竹圍-淡水路段、台3線大溪-武嶺橋路段、台14甲線清境農場周邊、台19線北港路段、台21線日月潭周邊等路段有車多或壅塞情況。

公路總局預估，明天台1線水底寮-楓港路段、台61線鳳鼻-香山路段、台61線竹南及中彰大橋路段、台18線接國3中埔交流道、台86線接國1仁德及接國3關廟交流道、台88線鳳山-五甲路段、台2線福隆及淡水路段、台9線礁溪、蘇花改及南迴公路、台9甲線新店-烏來路段、台26線楓港-墾丁等路段，也將湧現北返及出遊車潮。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班。公路總局表示，截至今中午12時止，西部國道客運共計行駛2080班次，疏運3萬6041人；東部國道客運路線共計行駛491班次，疏運8776人。

明天為228連假第3天，依照目前預售情況，西部國道客運尚有62.66%空位，東部國道客運尚有86.02%空位，有搭乘需求的民眾，歡迎至各客運業者網站查詢；另公路總局提醒，省道相關路況資訊，用路人可至「智慧化省道即時資訊服務網」（https://168.thb.gov.tw）、幸福公路App及公路總局網「國慶疏運專區」查詢。