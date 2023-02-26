南北百公里醫療靠這最美衛生所 3月增肝膽胰內科門診

台東縣大武衛生所護理師，日前發現某住民符合肝篩條件，去電提醒就診、追踪發現患者有血尿，經衛生所醫師為患者腹部超音波，發現腎臟疑似長腫瘤，轉介大型醫院接受治療。縣府為提升肝膽胰科疾病就診服務，3月24日將安排高醫肝膽胰內科醫師黃志富到衛生所看診，歡迎南迴居民多加利用。

台東縣政府為提升南迴4鄉鎮醫療品質及急重症緊急處理，近3年邀請高醫醫療團隊進駐大武鄉衛生所，提供專科門診服務，3月份除耳鼻喉科、皮膚科、眼科採遠距門診，每週三都有兒科醫師輪班到衛生所看診，另身心科、心臟內科、乳房外科、骨科、復健科，每月都至少安排1天醫師到場服務。

縣長饒慶鈴表示，從大武到市區醫院距離逾50公里，往南到枋寮醫院也逾40公里。為提供鄉親專科醫療，她與縣府同仁拜訪高醫醫療體系，簽訂合作備忘錄，讓大武衛生所有24小時緊急救護，提供多項門診服務。

衛生局長孫國平指出，感謝高醫附設中和紀念醫院團隊，優化台東醫療資源，黃志富醫師現為消化系中心及肝炎防治中心主任、肝膽胰內科醫師，專長為肝膽胰內科疾病診斷與治療。超音波及抽血皆可當日完成，效率大為提升。