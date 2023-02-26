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影／南台灣水情嚴峻 陳吉仲視察嘉南春季雜作：一起度過難關

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南台灣水情嚴峻，農委會主委陳吉仲（右三）今前往台南新化視察嘉南春季雜作抗旱準備情形。記者謝進盛／攝影
南台灣水情嚴峻，農委會主委陳吉仲（右三）今前往台南新化視察嘉南春季雜作抗旱準備情形。記者謝進盛／攝影

南台灣水情嚴峻，農委會主委陳吉仲今近午前往台南新化，視察嘉南地區春季雜作抗旱灌溉整備情形，盤點相關水源因應，預估以3300萬噸水完成4萬2400公頃雜糧，農委會表示，採多元水源供應應可完成雜糧供灌。

旱象嚴重，農委會農田水利署規畫運用埤塘、溪流、區排及水井等水源，投入春季雜作供灌作業，陳吉仲今上午在農田水利署長蔡昇甫及農水署嘉南管理處長陳英仕等人陪同，到台南市新化區虎頭溪與嘉南大圳南幹支線交界附近，視察嘉南地區春季雜作抗旱灌溉整備情形，並聽取相關人員簡報。

陳吉仲指出，蔡英文總統與行政院長陳建仁已指示農委會，在這次疫後特別條例中的韌性農業，要針對水資源使用效率提升、所有基礎工程做好、確保所有農民收入維持穩定，且提供全民糧食安全所需要的農產品。希望一起度過難關，確保雜作生產，滿足糧食安全。

蔡昇甫說明，嘉南地區今(112)年累積降雨量為歷年同期平均值4成，目前曾文-烏山頭水庫蓄水率僅26%，水情相當嚴峻。

今年嘉南地區春季雜作約4萬2400公頃，目前推估約需3300萬公噸，其中由烏山頭水庫提供1680萬公噸，其餘抽取水井、埤塘、溪流區域排水供應，灌溉作業將於3月1日至8日起先由南幹線系統(包含新化、佳里、麻豆等3個分處)約1600萬公噸，3月9日至16日接續由北幹線系統(包含新營、嘉義、朴子等3個分處)需水1700萬公噸。

農水署籲請農民朋友配合嘉南管理處分區供灌時間取水，以提高灌溉效率，切勿私自取水，影響整體灌溉作業。

南台灣水情嚴峻，農委會主委陳吉仲（右三）今前往台南新化視察嘉南春季雜作抗旱準備情形。記者謝進盛／攝影
南台灣水情嚴峻，農委會主委陳吉仲（右三）今前往台南新化視察嘉南春季雜作抗旱準備情形。記者謝進盛／攝影

農委會 烏山頭水庫 陳吉仲

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