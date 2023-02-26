爬山買蛋...台中大坑步道上有放山雞蛋 下山方便帶一盒
缺不缺蛋？網路上爭論不休。台中市民爬山經過大坑8號步道，竟發現山道上有人以誠實商店做法賣放山雞的蛋，引起民眾注意，也有人就順手帶下山，爬山又買了蛋。
蔡姓市民昨天爬山經過大坑8號步道，看到這一幕實在想買，但他因為是上山，也還要走到其他步道，嫌帶著蛋麻煩，所以仍忍住了，並沒有下手。但他所知，許多下山的民眾，就會順手帶。
他說，目前蛋價混亂，步道旁的放山雞蛋雖然每袋一斤100元，但他看算過，每袋裡有10個，以放山雞而言，仍算公道。也有人沿著附近雞叫聲找到雞場，確認是放山雞。老闆說，因為蛋多就拿出來賣，放在山道旁賣，很快就拿光。
市議員江和樹今早批評，市民為了買蛋排隊，有人快買到時卻說沒有了，買蛋買到快昏倒，而政府沒有苦民所苦就算了，鄭文燦卻還手上拿著蛋炫耀，讓民眾以為蛋很多，但真相是蛋價漲快一倍還買不到。
行政院副院長鄭文燦昨天說，國內雞蛋問題，農委會已緊急從澳洲進口500萬顆蛋，目前還在擴大專案進口，預期3月底左右應可緩解，也希望能立法院支持此次特別預算，提升台灣1800場養禽場、養雞場的設備等級，改成密閉式、水簾式環控場，以度過寒流或天氣熱的挑戰，提高自給自主率。
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