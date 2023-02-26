明後天國道北返增恐塞車更嚴重 高公局籲提早出門

228連假第2天，截至中午11時止，國道全線交通量為34.9百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，另上午3起追撞事故導致車流嚴重回堵，高公局交通管理組科長張嘉宏表示，明後天開始收假，預估北返車流增多，建議北上民眾盡量提早出發或利用替代道路，避開車潮壅塞情況。

張嘉宏指出，今上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢、楊梅至新竹；國1北向楠梓至岡山、台中至大雅；國1高架南向機場系統至楊梅端；國3南向土城至高原、草屯至南投；國3北向木柵休息站至南港系統；國5南向南港系統至石碇，其餘路段均能維持行車順暢。

針對明後天車況，張嘉宏表示，明後天北返車潮增多，將依照目前提出的交管措施運作，包含國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北上入口進行匝道封閉，管制時間為中午12時至晚間9時；國5頭城、宜蘭、羅東、蘇澳等北上入口，下午2時至晚間9時進行高乘載管制。

另本次連假（2月25日至2月28日）採單一費率，暫停收費時段為每日0至5時，差別費率部分，為國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

張嘉宏表示，有北上需求的民眾建議盡量提早出發時間，或是利用夜間時段；另也可利用替代道路，避免車潮壅塞情況。