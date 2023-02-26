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這裡沒塞...228連假第2天 蘇花路廊交通順暢

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
中橫公路往太魯閣九曲洞、燕子口及天祥地區，花蓮端沿線車少。圖／新城警分局提供
中橫公路往太魯閣九曲洞、燕子口及天祥地區，花蓮端沿線車少。圖／新城警分局提供

今天是228連假第2天，花蓮天氣陰天寒冷，蘇花路廊上午宜蘭往花蓮南下車流量約3700輛，花蓮往宜蘭北上則有1100輛，公路總局依照過去連假經驗，預估蘇花路廊今天雙向順暢，預計明天中午過後出現北返車潮，收假日更是尖峰時段，恐會從下午1時塞至深夜11時，請用路人留意。

公路總局第四區養護工程處表示，昨天連假首日，蘇花路廊自凌晨5時起車流湧現，整體車潮至午後逐漸趨緩，昨天宜蘭往花蓮車流量共約1萬6279輛，花蓮往宜蘭有5793輛，整體交通量較去年228假期同期增加約9％。

四工處指出，今天是蘇花路廊整體運行順暢，南下交通量每小時維持約500至600輛，上午宜蘭往花蓮方向累積車流量為3681輛，花蓮往宜蘭方向為1093輛，上午8時南下最高量為每小時666輛。旅行時間部分，蘇澳至崇德經蘇花改路段南下約78分，崇德至蘇澳北上經台9線蘇花改約74分。

公路總局依過往連續假期疏運交通趨勢，預估今天蘇花路廊將雙向順暢，明天中午過後陸續湧現北上車流，車多壅塞尖峰則會落在收假日（28日），全天交通量約1萬5800輛次，可能從下午1時塞到深夜11時，呼籲用路人提早規畫行程。

在台8線的部分，中橫公路往太魯閣九曲洞、燕子口及天祥地區，花蓮端沿線車少，警方在各重要路口節點站崗，指揮交通，讓用路人安全通行。

228連假第2天，蘇花路廊今天交通順暢。圖／新城警分局提供
228連假第2天，蘇花路廊今天交通順暢。圖／新城警分局提供

花蓮 宜蘭 蘇花路廊 塞車 連假

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