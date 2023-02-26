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九族櫻花祭1.2萬人大爆滿 園方急公告：去別處玩
228連假第2天，不少民眾把握假期出遊，南投魚池九族文化村正值櫻花祭，而因櫻花盛開，湧進大批人潮，今天上午入園人次已逾1萬2000人，遊客大爆滿，聯外道路也塞車，園方緊急啟動疏散機制，呼籲民眾轉往其他遊樂區或周邊景點。
「九族文化村」近期正值櫻花祭，而今年櫻花花況大好，從停車場到園區內的八重櫻、台灣雪櫻等盛放，浪漫指數爆表，不少民眾利用228連假攜家帶眷前往遊玩，當地湧進大批人車，園方上午10時許就公告，已達滿園遊客數8成。
九族文化村表示，近期櫻花正盛，加上中部天氣不錯，並未下雨，今天因此湧進大批遊客，上午10時15分已湧進1萬2000人，因已達滿園遊客數8成，不僅停車位一位難求，周邊交通也開始塞車，幫下就緊急啟動相關交通疏散機制。
當九族文化村園區內人數已逾1.2萬人，園方就於上午10時30分在官方臉書上發文公告，呼籲該景點已達滿園遊客數的8成，同時也在縣道131線路口設置告示牌，提醒遊客園區已客滿，建議遊客轉往埔里、霧社等其他景點或遊樂區遊玩。
九族文化村表示，目前整個園區大爆滿，客滿情況預估要到今天下午4時過後，遊客陸續離開才會舒緩，因此呼籲民眾今天可轉往別的地方遊玩，若想入園遊賞，明、後天還有2天假期，建議提早來等待入園。
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