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國道1新竹路段塞得「沒丁沒當」 時速不到40公里如大停車場
228連假湧現車潮，國道1號南下新竹路段幾乎全線「紅通通」，從楊梅一路塞到頭份，國道警方指出，主要壅塞路段大致是75K至101K處，平均車速不到每小時40公里，提醒用路人仍應保持車距，避免與前車發生碰撞，或可使用替代道路改道行駛。
國道警方表示，今主要壅塞路段出現在新竹南下段，從上午便出現車潮，尤其湖口交流道更有車多緩慢的情況，不少駕駛人選擇在湖口服務區停歇，不過湖口服務區南下停車場也湧入大量車潮，目前已接近額滿，呼籲駕駛耐心等候車位。
不過除了國道1號南下新竹路段有車多情況，就連台61線西濱快速公路南下新竹路段同樣塞爆，新豐至竹北路段走走停停；國道警方表示，國道3號南下寶山休息站到新竹系統交流道處，同樣有一小段車多壅塞情況，提醒用路人注意。
目前北上包含國道1號及國道3號都是順暢好走，國道警方表示，南下過新竹系統後車速可達80到100公里；國道3號南下竹南至大山路段車多40到60公里，過大山交流道後時速可達80到100公里。
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