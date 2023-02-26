快訊

各地囤房稅上路 除了房產贈與配偶外還能如何節稅？

少吃海鮮能預防痛風嗎？醫曝殘酷事實：僅靠飲食控制改善不大

桃園女童接種兩劑BNT心肌炎亡 救濟金額350萬為兒童案最高

228連假第2天午後國道10地雷路段曝 建議國5南向傍晚再出發

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國1北向320.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用路肩及外側線車道，造成後方車流回堵5公里。圖／高公局提供
國1北向320.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用路肩及外側線車道，造成後方車流回堵5公里。圖／高公局提供

今天是228連假第2天，截至中午11時止，國道全線交通量為34.9百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期流量範圍內，高公局預判，今下午有10重點路段，國5南向用路人建議下午5時再出發。

高公局指出，今上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢、楊梅至新竹；國1北向楠梓至岡山、台中至大雅；國1高架南向機場系統至楊梅端；國3南向土城至高原、草屯至南投；國3北向木柵休息站至南港系統；國5南向南港系統至石碇，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局表示，今早6時50分於國3北向86.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外路肩車道，已於7時39分排除，造成後方車流回堵3公里；早上10時21分於國10東向5.1公里處發生小貨車及小客車追撞事故，占用外線車道，於10時25分排除，造成後方車流回堵3公里。

早上10時25分於國1北向320.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用路肩及外側線車道，於10時47分排除，造成後方車流回堵5公里，上述3交通事件均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局預判，今下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里及西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局表示，建議西部國道南向用路人中午12時後出發，國5南向用路人建議於下午5時後出發，節省寶貴時間，並透過高速公路1968網站及App並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段；另提醒民眾務必養足精神，避免疲勞駕駛，行駛國道應注意車前狀況並保持行車安全距離。

國10東向5.1公里處發生小貨車及小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。圖／高公局提供
國10東向5.1公里處發生小貨車及小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。圖／高公局提供
國3北向86.5公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。圖／高公局提供
國3北向86.5公里處發生2輛小客車追撞事故，造成後方車流回堵3公里。圖／高公局提供

國道 車道

延伸閱讀

連假次日出遊「早鳥」車潮再現 屏東警估南下車流高峰午後緩解

影／228連假 麗寶渡假區預估20萬人潮比去年同期成長5到6成

國1彰化段上午塞翻了 溪州南下路段發生事故

影／228連假 武陵農場櫻花美景每天吸引6000人次

相關新聞

不斷更新／228連假第2天國道一早就「紫爆」 北中南都驚見大型停車場

（11:40更新）

民調77.4%要南港通勤直達列車 基市府爭取發車再出招

基隆市長謝國樑爭取台鐵加開基隆直達南港通勤列車，但台鐵指路線使用已飽和，無法增開。市府今天表示，委外民意調查數據顯示，支...

新北石門9.0度 吳德榮：今仍寒冷 明漸回暖周三晚起再變天

今天仍寒冷，氣象局說，強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及金門、馬祖天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生；新北、桃園、新竹及宜...

World Gym收購極限健身新北、台中2分店 舊會員權益由前手處理

World Gym宣布，完成收購極限健身新北與台中共2家分店位址，針對極限健身近期宣布停止營業之其他分店，World G...

從培育到選品 植人打造宅栽園地

宅栽的大本營位在埔里田間的隱密處，園主陳兆倫從臺北到南投創業，會踏入園藝產業的契機，其實是前一份創業失敗的慘痛經驗。

228連假第2天午後國道10地雷路段曝 建議國5南向傍晚再出發

今天是228連假第2天，截至中午11時止，國道全線交通量為34.9百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦