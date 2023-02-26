228連假第2天午後國道10地雷路段曝 建議國5南向傍晚再出發

今天是228連假第2天，截至中午11時止，國道全線交通量為34.9百萬車公里，預估今日交通量為113百萬車公里，仍在預期流量範圍內，高公局預判，今下午有10重點路段，國5南向用路人建議下午5時再出發。

高公局指出，今上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢、楊梅至新竹；國1北向楠梓至岡山、台中至大雅；國1高架南向機場系統至楊梅端；國3南向土城至高原、草屯至南投；國3北向木柵休息站至南港系統；國5南向南港系統至石碇，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局表示，今早6時50分於國3北向86.5公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外路肩車道，已於7時39分排除，造成後方車流回堵3公里；早上10時21分於國10東向5.1公里處發生小貨車及小客車追撞事故，占用外線車道，於10時25分排除，造成後方車流回堵3公里。

早上10時25分於國1北向320.8公里處發生4輛小客車追撞事故，占用路肩及外側線車道，於10時47分排除，造成後方車流回堵5公里，上述3交通事件均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。

高公局預判，今下午重點壅塞路段為國1北向苗栗-湖口、南屯-后里及西螺-埔鹽系統；國3北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4潭子系統-豐勢；國10西向仁武-左營端等路段。