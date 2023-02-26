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連假次日出遊「早鳥」車潮再現 屏東警估南下車流高峰午後緩解

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
連假次日出遊「早鳥」車潮再現，屏東警估南下車流高峰午後緩解。圖／屏東縣枋寮警分局提供
連假次日出遊「早鳥」車潮再現，屏東警估南下車流高峰午後緩解。圖／屏東縣枋寮警分局提供

228連假次日，往返屏東墾丁和台東的台1線枋寮路段，昨日南下路段出現大車流量，單日超過4萬輛車次，警方今上午8點51分開始實施南下調撥車道，加上智慧燈控等疏導措施，車流尚順暢。

屏東縣枋寮警方局指出，南下墾丁和台東的屏鵝公路台1線枋寮鄉水底寮段，昨天出遊車潮自上午7點開始湧現，直到下午4點左右才緩解，而今天一早再出現「早鳥」車潮，8點到10點車流逾2500輛次，警方於8點51分實施南下調撥車道措施，車流大致通順，預定中午前撤除調撥措施。

今年連假氣溫驟降，相對溫暖氣候宜人的南台灣，成為許多人出遊首選，但警方推測，今年農曆年假長達10天，4月份又有連續5天的清明連假，許多民眾不急著搶在此次228假期出遊，因此相較往年今天上午車輛較少，車流相對順暢。

連假次日出遊「早鳥」車潮再現，屏東警估南下車流高峰午後緩解。圖／屏東縣枋寮警分局提供
連假次日出遊「早鳥」車潮再現，屏東警估南下車流高峰午後緩解。圖／屏東縣枋寮警分局提供
連假次日出遊「早鳥」車潮再現，屏東警估南下車流高峰午後緩解。圖／屏東縣枋寮警分局提供
連假次日出遊「早鳥」車潮再現，屏東警估南下車流高峰午後緩解。圖／屏東縣枋寮警分局提供

連假 屏東縣 台東 塞車

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