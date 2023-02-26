聽新聞
test
0:00 / 0:00
連假次日出遊「早鳥」車潮再現 屏東警估南下車流高峰午後緩解
228連假次日，往返屏東墾丁和台東的台1線枋寮路段，昨日南下路段出現大車流量，單日超過4萬輛車次，警方今上午8點51分開始實施南下調撥車道，加上智慧燈控等疏導措施，車流尚順暢。
屏東縣枋寮警方局指出，南下墾丁和台東的屏鵝公路台1線枋寮鄉水底寮段，昨天出遊車潮自上午7點開始湧現，直到下午4點左右才緩解，而今天一早再出現「早鳥」車潮，8點到10點車流逾2500輛次，警方於8點51分實施南下調撥車道措施，車流大致通順，預定中午前撤除調撥措施。
今年連假氣溫驟降，相對溫暖氣候宜人的南台灣，成為許多人出遊首選，但警方推測，今年農曆年假長達10天，4月份又有連續5天的清明連假，許多民眾不急著搶在此次228假期出遊，因此相較往年今天上午車輛較少，車流相對順暢。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言