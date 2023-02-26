春雷一響萬蟲出沒 業者沒執照就收錢噴藥防蟲最高罰15萬元

24節氣「驚蟄」3月6日即將到來，也是春雷一響萬蟲出沒的季節，不少人清理居家環境，會購買殺蟲劑或是找相關業者噴灑藥物，避免蚊蟲病媒孳生。然而去年有業者未領有許可執照，違法從事病媒防治業務挨罰，台北市環保局提醒，違反環境用藥管理法第11條規定者，最重可處15萬元罰鍰。

環保局指出，定期整頓環境可有效避免害蟲病媒滋擾，一般市售殺蟲劑、防蟲鼠產品及病媒防治作業所使用藥品，均屬於環境用藥，誤用或濫用恐致環境污染與影響人體健康。

安全選用環境用藥的4要原則，環保局指出，「要對症」確認防治對象如蚊子、蒼蠅、跳蚤、蟑螂等；「要合法」認明合法登記，注意產品標示須有環保署核准許可證字號；「要時效」確認產品製造日期及有效期限，以免買到過期劣藥；「要識標」使用前先看產品外包裝的標示。

環保局說，民眾委外施藥要洽詢合法病媒防治業者，在執行病媒防治前，也要充分與業者確認其「病媒防治施作計畫書」，例如業者許可執照字號、專業技術人員簽名、防治性能（害蟲）、施用藥劑品名及許可證字號、施作時及施作後的應注意事項等規定。

去年9月，一家清潔公司未領有許可執照，卻從事病媒防治業務，違反環境用藥管理法第11條規定，遭環保局告發開罰。環保局提醒，違者依法可處3萬元至15萬元不等罰鍰，將持續查核違法病媒業者。