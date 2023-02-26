國1彰化段上午塞翻了 溪州南下路段發生事故

228連假第2天，國道1號中部彰化、台中等南下路段上午就開始塞車，國道3隊表示，除了彰化南下溪州路段一起事故，其他壅塞路段單純是上午車多造成，而埔鹽系統交流道連假期間也進行部分時段管制，民眾可隨時查詢路況，避開壅塞路段及時段。

國道1號中部部分路段今天上午9點多就開始壅塞，包括南下彰化系統、彰化、埔鹽系統、員林等路段，及台中大雅北上、台中系統都湧現車潮，時速甚至僅30多公里，上午已出現出遊車潮。

國道3隊表示，上午10點多在南下221公里溪州路段發生1起兩車事故，目前已排除，其他彰化與台中各路段的壅塞多是因車流大增，與事故無關，仍呼籲民眾出門前先下載「高速公路1968」App或上高公局即時路況資訊網站查詢路況，掌握即時路況，彈性調整行車路線，避開壅塞路段。

而國道1號埔鹽系統交流道在連假期間也實施入口匝道封閉管制，26日5時至12時，封閉國1埔鹽系統南向入口；2月27日至2月29日，每日12時至21時，封閉國1埔鹽系統北向入口。