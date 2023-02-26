民調77.4%要南港通勤直達列車 基市府爭取發車再出招

基隆市長謝國樑爭取台鐵加開基隆直達南港通勤列車，但台鐵指路線使用已飽和，無法增開。市府今天表示，委外民意調查數據顯示，支持加開南港直達車比例高達77.4%，代表乘車需求，會與台鐵繼續商討可行方案。

謝國樑去年12月25日上任後，提出上班時段爭取台鐵加開基隆到南港直達車訴求，並邀立委蔡適應在市府會面，請蔡協助促成。

台鐵今年1月中旬回覆七堵到台北間路段，上午6點到9點路線容量使用已達飽和，無法再增開列車。謝國樑當時表示，會針對此事做民調，只要民意高，市府會繼續努力爭取。

市府今早公布委由聯合行銷公司，針對台鐵加開基隆直達南港的直達車民調結果，有48.1%非常支持，29.3%還算支持，合計支持者占77.4%。不太支持者有17.6%，3.2%非常不支持，合計不支持者占20.8%。其他為無意見。

如果可加開通勤直達車，民眾期待基隆站發車時段是什麼時間？在可複選的情況下，以7點30分發車最多，占54%，7點發車占47.6%，8點發車占32.1%。

市府說，從民意調查結果可知，基隆市民對於台鐵直達車有殷切需求及期待，呼籲台鐵局正視民意，在對於其他現行班次影響最小之下，加開基隆至南港的直達車。