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228連假第2天紫爆 中部國道繼續塞還有5件車禍

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國1彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現車流，行車緩慢。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現車流，行車緩慢。記者劉明岩／攝影

228連假第二天，國道中部路南下段還是車多，尤其通往風景區的路段更是壅塞，到上午10時為止，合計有5件碰撞事故，警方表示，主要還是跟車太近，呼籲駕駛人要保持行車距離。

今天約8時許，國道3號就湧現車流，尤其是霧峰系統到烏日交流段，一直維持「紫色」警示，時速約20公里，車輛走走停停，此外，彰化通往南投各風景區、賞櫻景點的國道6號，更是車多，另外國3接台74線路段，也是車多，車速維持約40公里。

國道公路警察第七大隊表示，到上午10時許，所轄的路段共有3件碰撞事故，呼籲駕駛人注意路況，盡量走平面替代道路，以免掃了遊興。

在國1部分，國道公路警察第三大隊表示，從王田到彰化交流道南下路段，以及埔鹽系統到員林交流道南下路段，都是車多，行車緩慢，車速維持約40公里，到上午10時為止，共有2件碰撞事故，但很快就排除。

國1彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現車流，行車緩慢。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現車流，行車緩慢。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現車流，行車緩慢。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現車流，行車緩慢。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現車流，行車緩慢。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現車流，行車緩慢。記者劉明岩／攝影

國道 彰化 塞車 連假

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