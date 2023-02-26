228連假第2天紫爆 中部國道繼續塞還有5件車禍

228連假第二天，國道中部路南下段還是車多，尤其通往風景區的路段更是壅塞，到上午10時為止，合計有5件碰撞事故，警方表示，主要還是跟車太近，呼籲駕駛人要保持行車距離。

今天約8時許，國道3號就湧現車流，尤其是霧峰系統到烏日交流段，一直維持「紫色」警示，時速約20公里，車輛走走停停，此外，彰化通往南投各風景區、賞櫻景點的國道6號，更是車多，另外國3接台74線路段，也是車多，車速維持約40公里。

國道公路警察第七大隊表示，到上午10時許，所轄的路段共有3件碰撞事故，呼籲駕駛人注意路況，盡量走平面替代道路，以免掃了遊興。