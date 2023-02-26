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228連假第2天國道北返車潮下午湧現 這時段上路避塞車

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
國1彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現車流，行車緩慢。記者劉明岩／攝影
國1彰化系統到彰化交流道間南下路段，今天上午湧現車流，行車緩慢。記者劉明岩／攝影

今天為228連假第2天，高速公路局指出，北部南下2路段至中午12時後車潮才會紓解，下午3至4時將湧現北返車潮；中部7路段下午將出現北返車潮；南部北上路段中午前有車多情況，部分路段傍晚時段出現車多情況；可多利用替代道路避免車多壅塞情況。

高公局說，北部地區南向部分，國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西，車多狀況遇到到中午12時後才會出現舒解；北部地區下午約3至4時會出現北返車潮湧現，國1北向苗栗至湖口路段、國3北向關西至大溪路段，而國5北向宜蘭至坪林路段則從早上11時出現北返車潮。

中部地區，國1南向彰化系統至埔鹽系統、國3南向快官系統至霧峰系統、國3南向草屯至民間路段等，中午前均為車多時段。

中部地區下午會以北返車潮為主，國1北向西螺至埔鹽系統從中午過後出現北返車潮，而國1北向南屯至后里路段、國3北向竹山至中興路段、國3北向草屯至霧峰路段、國3北向龍井至大甲路段、國3北向苑裡至香山路段等，約下午4時後出現車潮；國4西向潭子系統至豐勢，約下午1時至3時間為車多時段。

南部地區如國1南向大灣至路竹，車多情況侷限在傍晚時段；國10東向鼎金系統至燕巢系統，中午前有車多情況；北上部分，國1北向鼎金系統至高科路段、國1北向大灣至台南系統路段，中午前有車多情況，而國10西向仁武至左營端路段，從下午4時至晚間7時為車多時段。

高公局表示，今天匝道封閉路段為國1埔鹽系統及國5石碇、坪林路段，從早上5時至中午12時，今天沒有實施高乘載管制；收費措施部分，本次連假（2月25日至2月28日）採單一費率，暫停收費時段為每日0至5時，差別費率部分，為國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

高公局也提供好走時段，西部國道南向尖峰日，建議上午6時前、中午12時後再出發，北返民眾，南部地區者建議早上9時出發，中部地區者建議中午12時前出發；國道5號南向建議早上5時、下午5時再出發，北返民眾建議明早9時前出發。

替代道路部分，可多利用台61替代國1、國3；台中往返南投地區建議改走台63；霧峰往返台中地區改走台74、國4；宜蘭往返台北地區建議改走台9。

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