World Gym收購極限健身新北、台中2分店 舊會員權益由前手處理

World Gym宣布，完成收購極限健身新北與台中共2家分店位址，針對極限健身近期宣布停止營業之其他分店，World Gym也積極接洽中。這二家分店舊會員權益，由原來業者處理。

健身連鎖品牌World Gym去年疫情期間曾3次出手救援健身品牌，這次同樣為了緩解同業轉型壓力，協商收購。World Gym接手原極限健身台中文心家樂福和蘆洲家樂福門市，目前正改裝，將以旗下World Gym Express型態經營。

2022年，World Gym曾提供免費會籍轉移和優惠方案，出手救援的台北The Key Fitness、及Dream Fitness Club台北東湖店和新北土城店。

World Gym開發部副理劉震偉表示，在新冠肺炎疫情後生存下來的健身業者，不代表產業體質已恢復健康；不斷上升的成本，將把小型經營者推向邊緣。他說World Gym目前有30個地點正在開發評估階段，台灣未來的整體擴點計畫，目標再增加120個可開發分店的地區。

2023年第一季，World Gym桃園楊梅店將開放運動，接著台中太平店、台中潭子店開始預售，2月收購極限健身2家分店地點、重新改裝，World Gym目前已拓展5家分店、全台分店數增至116家，品牌年度計畫展店10至15家。

改裝中的2家分店，World Gym 分別投資8000萬，進駐全新設備，規劃有零售區銷售運動周邊商品、能量飲品吧，引進AI智能體態檢測及Studio X高效能HIIT心肺團體訓練課程，將以品牌全新概念─World Gym Express Pro亮相。