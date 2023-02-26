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228連假第2天 公路總局預估省道13地雷路段車潮湧現

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
銜接國道易壅塞路段。圖／取自「公路總局：公路人」臉書粉專
銜接國道易壅塞路段。圖／取自「公路總局：公路人」臉書粉專

今天是228連假第2天，公路總局表示，預估將有車潮湧現，易壅塞路段包含台61線鳳鼻-香山路段、台1線水底寮-楓港路段、台9線蘇花路廊段等3路段及旅遊觀光景點等10路段，預估出現車多情況；公路總局表示，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，另請客運業者於連假期間籌備充足運能。

公路總局表示，今天預估易塞路段包含台61線鳳鼻-香山路段、台1線水底寮-楓港路段、台9線蘇花路廊段等；旅遊觀光景點如台2線萬里-大武崙路段、台2線福隆路段、台2線及台2乙線關渡-淡水路段、台9甲線新店-烏來路段、台9線礁溪路段、台3線大溪路段、台3線大湖路段、台14甲線霧社-清境農場路段、台21線日月潭路段及台26線楓港-墾丁路段等，今天也預估有車多情況。

公路總局指出，昨天省道部分路段有車多或壅塞情形，包含台1線新豐路段至竹北路段、台61線新豐一路段至鳳山溪橋路段、台2線淡水竹圍路段至紅樹林路段、台15線鳳山溪橋路段至竹港橋路段、台64線中和路段至接國三路段、台65線土城路段至接國三路段、台61線龍井至中彰大橋路段、台74線大里至霧峰路段、台1線加祿至內獅路段、台9線箕山橋至蘇花改蘇澳隧道等。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，西部國道客運共計行駛5794班次，疏運10萬5263人，疏運人數較111年同期增加2.9%；東部國道客運路線共計行駛1566班次，疏運2萬8065人，疏運人數較111年同期增加16%。

公路總局表示，已規畫省道路段替代道路，用路人可遵循沿線指示標誌行駛，呼籲民眾可多利用幸福公路App、CMS及警廣獲得壅塞路況與旅行時間資訊；另也請客運業者於連假期間籌備充足運能，並落實人車安全整備及防疫措施，同時推出國道客運優惠措施，如有返鄉旅運需求，建議搭乘公共運輸，並落實防疫措施。

觀光風景區易壅塞路段。圖／取自「公路總局：公路人」臉書粉專
觀光風景區易壅塞路段。圖／取自「公路總局：公路人」臉書粉專
228連假，桃園市大溪警方規畫大溪、復興易塞車路段，每天午起不定時交通疏導管制。記者曾增勳／翻攝
228連假，桃園市大溪警方規畫大溪、復興易塞車路段，每天午起不定時交通疏導管制。記者曾增勳／翻攝
主要城際道路易壅塞路段。圖／取自「公路總局：公路人」臉書粉專
主要城際道路易壅塞路段。圖／取自「公路總局：公路人」臉書粉專

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