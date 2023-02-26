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不斷更新／228連假第2天出遊北返潮 注意國道17地雷路段

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不斷更新／228連假第2天出遊北返潮 注意國道17地雷路段

聯合報／ 記者胡瑞玲董俞佳／台北即時報導
高速公路局預估今天國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。圖為昨天國5號南下路段車多情形。記者許正宏／攝影
高速公路局預估今天國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。圖為昨天國5號南下路段車多情形。記者許正宏／攝影

（07:00更新）

今天為228和平連續假期第2天，目前國道各路段車流順暢。高速公路局預估今天國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.3倍，其中南向交通量可達58百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

高公局預判今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口、南屯-后里及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等路段。

高公局說，建議西部國道南向用路人中午12時後出發，另建議南部地區北向用路人上午9時前出發，中部地區北向用路人中午12時前出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，另國5北向用路人建議上午9時前出發，節省寶貴時間。

今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

國道 連假 塞車

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