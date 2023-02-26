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新北石門9.0度 吳德榮：今仍寒冷 明漸回暖周三晚起再變天
今天仍寒冷，氣象局說，強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及金門、馬祖天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生；新北、桃園、新竹及宜蘭有局部持續10度左右或以下氣溫發生的機率。東北風影響，今天台北市、宜蘭山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天平地最低氣溫為新北石門區9.0度，其次是桃園大溪區9.8度。太平山最低氣溫亦降至零度以下，為-0.7度；台北測站降至12.8度，已符合大陸冷氣團定義。
吳德榮說，今天大台北、宜蘭有局部雨，花、東偶有局部短暫雨；受大陸冷氣團影響，北台灣冷，其他地區早晚冷，苗栗以北及宜蘭部分平地仍有10度左右低溫，應注意保暖。今天北部9至15度，中部11至20度，南部11至25度，東部10至23度。
吳德榮說，明天白天起至周三冷空氣減弱，氣溫逐日回升。大台北轉乾，西半部晴朗、東半部偶有局部短暫雨的機率。
他表示，周三晚起至周五東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量增，大台北、東半部降雨機率略提高，北台灣轉涼，其他地區影響小。周六水氣減少，西晴、東偶局部短暫雨，白天氣溫升，早晚偏涼微冷，日夜溫差大。
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