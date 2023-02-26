快訊

不斷更新／228連假第2天出遊北返潮 注意國道17地雷路段

新北石門9.0度 吳德榮：今仍寒冷 明漸回暖周三晚起再變天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北石門9.0度 吳德榮：今仍寒冷 明漸回暖周三晚起再變天

聯合報／ 記者胡瑞玲楊德宜／台北即時報導
今天仍寒冷，明天白天起至周三冷空氣減弱，氣溫逐日回升。記者林伯東／攝影
今天仍寒冷，明天白天起至周三冷空氣減弱，氣溫逐日回升。記者林伯東／攝影

今天仍寒冷，氣象局說，強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及金門、馬祖天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生；新北、桃園、新竹及宜蘭有局部持續10度左右或以下氣溫發生的機率。東北風影響，今天台北市、宜蘭山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天平地最低氣溫為新北石門區9.0度，其次是桃園大溪區9.8度。太平山最低氣溫亦降至零度以下，為-0.7度；台北測站降至12.8度，已符合大陸冷氣團定義。

吳德榮說，今天大台北、宜蘭有局部雨，花、東偶有局部短暫雨；受大陸冷氣團影響，北台灣冷，其他地區早晚冷，苗栗以北及宜蘭部分平地仍有10度左右低溫，應注意保暖。今天北部9至15度，中部11至20度，南部11至25度，東部10至23度。

吳德榮說，明天白天起至周三冷空氣減弱，氣溫逐日回升。大台北轉乾，西半部晴朗、東半部偶有局部短暫雨的機率。

他表示，周三晚起至周五東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量增，大台北、東半部降雨機率略提高，北台灣轉涼，其他地區影響小。周六水氣減少，西晴、東偶局部短暫雨，白天氣溫升，早晚偏涼微冷，日夜溫差大。

今天仍寒冷，明天白天起至周三冷空氣減弱，氣溫逐日回升。記者林伯東／攝影
今天仍寒冷，明天白天起至周三冷空氣減弱，氣溫逐日回升。記者林伯東／攝影

冷氣團 宜蘭 吳德榮

延伸閱讀

連2波冷空氣報到 北台濕又冷 周末恐現10度以下低溫

本周兩波冷空氣侵襲 吳德榮曝平地氣溫降至10度時間點

午後變天冷空氣南下 吳德榮：周二晚起最冷、有達冷氣團機率

6縣市濃霧 吳德榮：明午後變天 下周恐冷氣團襲跌到10度

相關新聞

不斷更新／228連假第2天出遊北返潮 注意國道17地雷路段

（07:00更新）

撐不住了 統聯2階段調漲票價

扛不住物價上漲壓力，國道客運業漲聲四起，統聯客運昨天宣布，從三月六日起，分兩階段縮小廿九條路線的優惠票價，平均每條路線票...

新北石門9.0度 吳德榮：今仍寒冷 明漸回暖周三晚起再變天

今天仍寒冷，氣象局說，強烈大陸冷氣團影響，北部、東北部及金門、馬祖天氣寒冷，易有10度以下氣溫發生；新北、桃園、新竹及宜...

菸害防制／專家：稽查缺人 新法等同虛設

新版菸害防制法若正式上路，中央、地方政府可依法查緝，但衛生單位人力不足早已是公開祕密，原本業務幾乎做不完，更遑論新法上路...

冬天就是要泡湯！網議泡湯可以帶來「這些」好處

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「泡湯好處」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的五大泡湯好處有哪些。

B群不只能提神醒腦 「這些」族群都建議攝取！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近六個月內「B群適合族群」相關話題聲量，帶您了解網友熱議的5大適合攝取B群的族群。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦