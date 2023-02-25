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桃機新任董座出爐！交通部證實前台電董事長楊偉甫接任

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
交通部長王國材今（25）日證實，行政院已核定桃機董事長由前台電董事長楊偉甫接任。記者劉學聖／攝影
交通部長王國材今（25）日證實，行政院已核定桃機董事長由前台電董事長楊偉甫接任。記者劉學聖／攝影

桃機董事長懸缺3年，由民航局長林國顯兼任，先前曾陸續傳出前台電董事長楊偉甫、桃園市政府前秘書長黃治峯等人選接任，交通部長王國材今證實，行政院已核定由楊偉甫接任，總經理由范孝倫續任，後續仍桃機仍會召開董事會。

71歲的楊偉甫曾任經濟部水利署長、經濟部常務次長、經濟部政務次長及台電董事長，2022年因全台大停電請辭下台，但仍為蔡英文總統屬意人選。近期林國顯兼任桃機董事長任期將至，先前就傳出楊偉甫將接任，但當時被外界認為與交通、航空無淵源，備受討論，該項消息也未被交通部證實。

後續也傳出曾肩負推動桃園航空城等工程重要角色的黃治峯也是接任人選之一，但消息一出，又傳出其行事風格恐有爭議。隨著林國顯任期2月26日將至，王國材今證實，行政院已核定楊偉甫擔任桃機董事長，范孝倫續任總經理。

桃機 林國顯 王國材

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