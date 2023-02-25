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平日1.3倍！明國道南北向17壅塞路段 國5清晨6點湧車潮
明天為228連假第2天，高速公路局預估，國道全線交通量為113百萬車公里，其中南向交通量可達58百萬車公里，皆為平日年平均的1.3倍，其中南北向共有17處壅塞路段，國5南向南港至頭城預計清晨6點起出現車潮，建議西部國道南向清晨6點前或中午12點後出發；國5南向清晨5點前或傍晚5點後出發，國5北向上午9點前出發。
高公局預判，明天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、苗栗-湖口、南屯-后里及西螺-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、北向關西-大溪、大山-香山、草屯-霧峰、竹山-中興；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國10東向鼎金系統-燕巢系統、西向仁武-左營端等。
路況預報員蘇家婷表示，明天國道仍以南向車流為主，北部地區國5南向南港至頭城上午6點至下午4點、國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西上午7點至下午1點；中部地區國1南向彰化至埔鹽系統、國3南向快官至霧峰系統上午9點至下午1點；南部地區國10東向鼎金至燕巢系統接近中午都會有車多壅塞情形。
高公局建議，西部國道南向清晨6點前或中午12點後出發，南部地區北向於上午9點前出發，中部地區北向於中午12點前出發；國5南向清晨5點前或傍晚5點後出發，國5北向上午9點前出發。
公路總局也說，明天預估車潮將集中於觀光風景區附近路段，包含台2線福隆路段、萬里至大武崙路段、台2線、台2乙線關渡至淡水路段、台3線大溪路段、大湖路段、台9線礁溪路段、台9甲線新店至烏來路段、台14甲線霧社至清境路段、台21線日月潭路段及台26線楓港至墾丁路段等。
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