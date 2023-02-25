南部水情告急 鄭文燦視察曾文水庫提5大方案抗旱

南部水情吃緊，行政院副院長鄭文燦今天偕同經濟部長王美花、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文及台南市長黃偉哲等人至嘉義大埔視察曾文水庫，針對供水替代方案，農業供水除嘉南灌區一期稻作已休耕停灌，該區玉米、甘藷、高粱及其他旱作也會以地下水、河川水等多元精準方式完成供灌，至於有運用到地下水部分，會給予農民相對補償。

鄭文燦就任副院長後，首場會議就是抗旱會議，已和各部會盤點南部地區水情問題，為確保上半年及下半年間供水穩定，嘉南灌區一期稻作不得已停灌，並祭出每公頃9萬6000元綠色給付補償金，其次是該灌區的春季雜作以多元精準方式完成供灌，有運用到地下水則給地下水井農民一定程度補償。

鄭文燦表示，曾文及烏山頭水庫是南部供水樞紐，目前蓄水量1億5000萬公噸，蓄水率只剩26％，水情已是非常緊急狀況，有必要進行抗旱計畫，中央3月1日起成立抗旱應變中心，評估全台水情及調整各縣市燈號。

調度、備援、節水、多元供水及水庫整備等5大方案是解決抗旱問題的策略，鄭文燦指出，高雄供水也是一大挑戰，曾文南化聯通管工程明年完工，預估每日可供應80萬公噸水量，將對大高雄用水有很大幫助，目前仍在趕工，另甲仙灌區在供灌無虞之下，可分時段供水給南化水庫以增加庫容，提高高雄供水韌性，未來從南化到高屏堰也要進行聯通，調度計畫則從南到北都要做。

鄭文燦表示，目前有請濁水溪線「中水南調」支援嘉義，以因應農業供水。他說，在桃園市長任內曾遇2次旱災，也協助調度水源給新北市、新竹縣市，會以此經驗接續進行調度及備援計畫，包括地下水運用，盤點農業與工業用水、社區型水井經水質檢驗後也可運用，強調「能用盡量用」，會再和抗旱中心會議研討，盡量開放運用方式。

多元供水部份，鄭文燦指出，中央年度預算都有將伏流水或回收水、再生水海淡廠逐步納入，例如台南海水淡化廠每日天可至10萬公噸，嘉義等地也有提出相關計畫，這些對於供水韌性都有幫助，行政院會全力支持，以增加供水彈性。

地下水源部分，目前仍在開鑿新的地下水井，尤其高屏地區地下水存量豐富，未來會盡量開鑿，讓高屏堰多一些水，因高雄「有水無庫」，也會多利用伏流水補充地下水不足，度過供水困難。

鄭文燦表示，目前南部水情為橙色燈號，採取減量供水，還未到達分區供水情況，希望多管齊下延長供水韌型，盼能度過5月梅雨季及7月颱風季，而為提高全台供水韌性，行政院會寬列預算解決問題，讓南部不缺水，中央各部會一定全力支持南部各縣市做好這次抗旱計畫。