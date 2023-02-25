快訊

全國缺藥潮擴及醫院 醫界曝問題癥結3方面：藥價砍太深

不滿被說醜 新北某國中女學生撂人逼同窗下跪磕頭道歉

港名媛蔡天鳳慘死 好友曝前夫曾痛哭：為什麼報警前不通知我？

228連假次日各地持續寒冷 出遊留意這些地區有雨勢

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
中央氣象局提供未來一周降雨趨勢。圖／氣象局提供
中央氣象局提供未來一周降雨趨勢。圖／氣象局提供

明天為228連假第2天，中央氣象局表示，受強烈大陸冷氣團影響，各地持續寒冷，迎風面桃園以北及東半部地區有局部雨勢，新竹及苗栗山區也會有零星降雨，其他地區則為多雲到晴，提醒民眾出遊留意，預計下周一溫度才會逐漸回升，降雨範圍也會縮減為東半部及大台北山區。

氣象預報員陳伊秀指出，明天中部以北、宜花地區整天寒冷，其他地區早晚也偏冷，北部地區低溫約為11、12度，高溫約13、14度，台南以北低溫則約12、13度，預計下周一溫度才會逐漸回升，北部地區可望達17度，中南部及東部地區則有機會達20至22度，下周二、周三溫度回升將會更明顯。但下周三下半天東北季風影響，北部地區高溫恐再下降，其他地區仍可維持20度以上高溫，影響較不明顯。

陳伊秀表示，明天迎風面桃園以北及東半部地區仍有局部雨勢，新竹及苗栗山區也會有零星降雨；下周一至周三降雨範圍縮減為東半部及大台北山區；周三下半天至周五另一波東北季風來襲，北部及東半部地區降雨範圍再擴大。

另外，她也提醒，受冷氣團影響，今晚至明天台灣附近有9至11級強陣風，沿海浪高接近4至6米，提醒民眾出遊留意。

中央氣象局提供未來一周溫度變化趨勢。圖／氣象局提供
中央氣象局提供未來一周溫度變化趨勢。圖／氣象局提供

冷氣團 高溫 東北季風

延伸閱讀

228連假首日上午國道3起追撞事故 下午5大地雷一次看

連假購機優惠快搶！三星這款直降8910元 蘋果iPhone 14最高折3310元

基隆北海岸、台北市山區大雨特報 強烈冷氣團影響中部以北寒冷

全台血庫低於安全庫存量 宜蘭推連假捐血活動

相關新聞

缺藥潮擴及10多家地區醫院缺58項藥品 健保署緊急說明

全國缺藥潮已從基層藥局、診所擴及至醫院。衛福部健保署因應近期缺藥事件，昨天上午就缺藥因應機制與醫界代表及醫學中心院長舉行...

不斷更新／228連假首日國道7地雷 上午多起車禍致嚴重回堵

高速公路局說，下午2時3分國5南向10.3公里處，發生1輛大客車故障，占用外側車道，請用路人小心駕駛。目前國5南港系統-坪林南向路段車多壅塞，時速只有24公里。

基隆北海岸、台北市山區大雨特報 強烈冷氣團影響中部以北寒冷

東北風影響，中央氣象局中午12時20分發布大雨特報，台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

228連假首日上午國道3起追撞事故 下午5大地雷一次看

今天為228連假首日，高速公路局表示，今天上午國道共發生3起追撞事故，均影響整體車流甚鉅；預估下午重點壅塞路段將出現在國...

228連假次日各地持續寒冷 出遊留意這些地區有雨勢

明天為228連假第2天，中央氣象局表示，受強烈大陸冷氣團影響，各地持續寒冷，迎風面桃園以北及東半部地區有局部雨勢，新竹及...

避免石門水庫再大塞車 北水局祭出車輛總量管制

桃園石門水庫去年4月初改為電子車牌辨識入園爭議不斷，今農曆大年初一更湧入近2000輛汽車，造成嚴重回堵，為避免228連假...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦