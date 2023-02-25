228連假次日各地持續寒冷 出遊留意這些地區有雨勢

明天為228連假第2天，中央氣象局表示，受強烈大陸冷氣團影響，各地持續寒冷，迎風面桃園以北及東半部地區有局部雨勢，新竹及苗栗山區也會有零星降雨，其他地區則為多雲到晴，提醒民眾出遊留意，預計下周一溫度才會逐漸回升，降雨範圍也會縮減為東半部及大台北山區。

氣象預報員陳伊秀指出，明天中部以北、宜花地區整天寒冷，其他地區早晚也偏冷，北部地區低溫約為11、12度，高溫約13、14度，台南以北低溫則約12、13度，預計下周一溫度才會逐漸回升，北部地區可望達17度，中南部及東部地區則有機會達20至22度，下周二、周三溫度回升將會更明顯。但下周三下半天東北季風影響，北部地區高溫恐再下降，其他地區仍可維持20度以上高溫，影響較不明顯。

陳伊秀表示，明天迎風面桃園以北及東半部地區仍有局部雨勢，新竹及苗栗山區也會有零星降雨；下周一至周三降雨範圍縮減為東半部及大台北山區；周三下半天至周五另一波東北季風來襲，北部及東半部地區降雨範圍再擴大。