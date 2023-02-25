避免石門水庫再大塞車 北水局祭出車輛總量管制

桃園石門水庫去年4月初改為電子車牌辨識入園爭議不斷，今農曆大年初一更湧入近2000輛汽車，造成嚴重回堵，為避免228連假重蹈覆轍，經濟部水利署北區水資源局評估試行園區若達900輛車時，採只出不進方式，但受今天氣不佳及花期尾聲，截至下午2時許，累計入園1020輛，已出園788輛，尚未啟動總量管制。

石門水庫風光明媚，每到假期總吸引民眾出遊，今年大年初一，因疫情趨緩且逢梅花盛開季節，民眾出遊走春導致園區湧入超過2000輛車，約平時例假車輛數3倍，約至晚間7時許才消化完車輛。

北水局長郭耀程表示，為避免重蹈覆轍，因此試行園區達900輛車只出不進方式，相關單位已於15日研商，除由北水加強動線指引，市府交通局也於園區周邊道路利用可變式資訊系統發布即時訊息，並調整最易堵塞的台3乙及台4線交會路口車道，同時增加該路口紅燈右轉號誌，以區隔前往國道3號高原及龍潭與大溪交流道車輛。

郭耀程指出，連假第1天陰天且氣溫寒冷，加上櫻花花期已到尾聲，截至下午2時許，累計入園1020輛，已出園788輛，園區交通順暢，尚未啟動900輛車只出不進管制。

郭耀程說，目前水庫水位239.4公尺，蓄水率77.7％，雖不是滿水位，不過仍可看到不同於滿水位的景色，並和農業灌溉及民生用水協調節約用水。