醫院、診所缺藥潮嚴峻 醫界呼籲政府正視藥價偏低問題

全國缺藥潮從基層藥局、診所擴及至醫院。健保署因應近期缺藥事件，昨上午就缺藥因應機制與醫界代表及醫學中心院長舉行會議。參與會議的前立委、安泰醫院榮譽院長蘇清泉說，目前該院完全缺藥的有麻醉藥、抗生素等10項藥品，而限藥藥品則有13項，如採購數量100盒，但藥廠僅能提供50盒，可見缺藥問題嚴重，昨天會議上已直接向健保署長石崇良反映缺藥情形。

高雄縣醫師公會理事長王宏育表示，缺藥情形在基層診所已有一年多，「真的是有點缺」，許多診所都利用借藥解決缺藥問題，比如說診所缺止吐藥、高血壓藥品，即透過藥品業務代表向其他有貨的診所調貨，三至五個月後，藥廠製作出新的一批藥品後，再把原來借的那一罐藥還給出借的診所。但其中兒童用藥原本量就少，也不容易借藥，更常出現短缺問題。

蘇清泉說，缺藥問題癥結於三個方面，政府應提供解決之道。第一、每年健保總額的藥費成長率須與醫療費用成長率一致，但藥費成長一定比醫療成長高，如此抑制藥費成長，讓許多罕見疾病、癌症新藥無法進入台灣，或無法獲得健保給付，如此對罕見疾病或癌症患者「公平嗎？」使患者必須自費醫療，「如果沒錢治療，就是等死」。藥費總額勢必要增加，才能解決患者用藥問題。

第二、健保署砍價學名藥藥價，有時砍的太深，讓藥廠沒有利潤就像要退出健保，如在擔任立法院衛環委員會召委時，生產肺結核的第一線治療用藥「卡納黴素」（Kanamycin）針劑的廠商陳情，健保給付價17元，因不符成本而請健保署、食藥署協商，詢問「卡納黴素」成本價多少錢？廠商回答27元，官員即說那健保價就調整至27元，但27元僅是成本價，最後經協調比成本價再多一、二元，廠商才願意繼續生產。因此，制定藥價「地板價」確實十分重要。

第三、藥品核價應參考鄰近日、韓等國，不能把所有藥品壓在最低價，如此造成許多國際新藥不願進入台灣，而國產藥廠也因沒有利潤而不願意生產，且目前國內學名藥的原料藥高達50%來自中國大陸，印度占30%，政府應協助藥廠穩定取得原料藥且兼顧品質。

王宏育說，台灣的健保制度「真的管理的很好」，讓藥品可以維持在低價狀態，但感覺有一點管過頭了，讓藥廠利潤十分微薄，還記得1996年國人醫療保健支出占GDP（國內生產毛額）4%，南韓為3%，但目前台灣從4％成長至110年的6.7%，但南韓已上升至8%，在平均餘命、新生兒死亡率、癌症5年存活率都落後南韓，政府應想辦法多投資醫藥，促進內需產業。

王宏育說，立法院通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，其中1000億元給予補充健保，可以提播一部分用作補充藥價，讓藥價調降少一點，解決缺藥情形。