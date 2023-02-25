快訊

獨／「阿榮嚴選」易主 陳昭榮焦慮症復發退出電商王國

BMW休旅車停上人行道 網友赫見掛「新北市議員助理證」

缺藥潮擴及醫院 醫界曝問題3癥結：藥價砍太深

228連假遇低溫 國健署提醒護心保暖3步驟

中央社／ 台北25日電
228連假迎低溫，國健署特別提醒心血管疾病患者及年長者，保暖措施要做好以免造成血壓升高。示意圖／聯合報記者侯永全攝影
228連假迎低溫，國健署特別提醒心血管疾病患者及年長者，保暖措施要做好以免造成血壓升高。示意圖／聯合報記者侯永全攝影

今天是228連假第1天，氣溫降低，越晚越冷。國健署提醒，氣溫驟降容易造成血壓升高，增加引發心肌梗塞、中風等風險，籲把握護「心」保暖3步驟，做好保暖措施避免風險。

受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局上午持續發布9縣市低溫特報，清晨新北富貴角出現攝氏10.1度的氣溫，強烈大陸冷氣團要到27日白天才會減弱。

衛生福利部國民健康署發布新聞稿指出，每當溫度降低或氣溫驟降時，血管也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及中風急性發作的機會，尤其是心血管疾病患者及年長者，保暖措施要做好，以免造成血壓升高，誘發心絞痛、心肌梗塞或中風發生的風險。

國健署提醒護「心」保暖3步驟，首先是睡前務必在床邊備妥保暖衣物，起床時四肢及身體先動一動，緩慢起身並添加衣物保暖後，下床時踩穩腳步，切勿過於急促。

其次則是出門應適時添加衣物，尤其注意頭頸與四肢保暖，最外層可選擇具有防濕與防風功能，且易於穿脫與合適肢體活動的衣物，維持恆定的體溫。最後就是從戶外進入溫暖室內時，應先讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡。

國健署提醒，避免溫差過大，導致血管擴張，尤其對於血管彈性不佳或有心血管疾病的民眾，可能造成血管急速擴張或收縮，促發心血管疾病急性發作。

國健署表示，若發現自己或親友有胸悶、胸痛、頭暈、暈厥、心肌梗塞症狀或是發生臉歪、手垂、說話不清等中風徵兆，請立即就醫，把握急救黃金期，避免造成憾事的發生。

保暖 中風 國健署

延伸閱讀

板橋及永和警連假威力掃蕩 擴大臨檢成效佳

228連假首日 國道一號彰化段湧入車潮長達數公里

228連假首日上午國道3起追撞事故 下午5大地雷一次看

連假購機優惠快搶！三星這款直降8910元 蘋果iPhone 14最高折3310元

相關新聞

228連假次日各地寒冷下探11度 出遊留意這些地區有雨勢

明天為228連假第2天，中央氣象局表示，受強烈大陸冷氣團影響，各地持續寒冷，迎風面桃園以北及東半部地區有局部雨勢，新竹及...

全國缺藥潮擴及醫院 醫界曝問題癥結3方面：藥價砍太深

全國缺藥潮從基層藥局、診所擴及至醫院。健保署因應近期缺藥事件，昨上午就缺藥因應機制與醫界代表及醫學中心院長舉行會議。參與...

不斷更新／228連假首日國道7地雷 上午多起車禍致嚴重回堵

高速公路局說，下午2時3分國5南向10.3公里處，發生1輛大客車故障，占用外側車道，請用路人小心駕駛。目前國5南港系統-坪林南向路段車多壅塞，時速只有24公里。

228連假遇低溫 國健署提醒護心保暖3步驟

今天是228連假第1天，氣溫降低，越晚越冷。國健署提醒，氣溫驟降容易造成血壓升高，增加引發心肌梗塞、中風等風險，籲把握護...

南部水情告急 鄭文燦視察曾文水庫提5大方案抗旱

南部水情吃緊，行政院副院長鄭文燦今天偕同經濟部長王美花、嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文及台南市長黃偉哲等人至嘉義大埔視察...

避免石門水庫再大塞車 北水局祭出車輛總量管制

桃園石門水庫去年4月初改為電子車牌辨識入園爭議不斷，今農曆大年初一更湧入近2000輛汽車，造成嚴重回堵，為避免228連假...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦