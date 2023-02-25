228連假遇低溫 國健署提醒護心保暖3步驟

今天是228連假第1天，氣溫降低，越晚越冷。國健署提醒，氣溫驟降容易造成血壓升高，增加引發心肌梗塞、中風等風險，籲把握護「心」保暖3步驟，做好保暖措施避免風險。

受強烈大陸冷氣團影響，中央氣象局上午持續發布9縣市低溫特報，清晨新北富貴角出現攝氏10.1度的氣溫，強烈大陸冷氣團要到27日白天才會減弱。

衛生福利部國民健康署發布新聞稿指出，每當溫度降低或氣溫驟降時，血管也會跟著收縮，容易造成血壓升高，可能增加心臟病及中風急性發作的機會，尤其是心血管疾病患者及年長者，保暖措施要做好，以免造成血壓升高，誘發心絞痛、心肌梗塞或中風發生的風險。

國健署提醒護「心」保暖3步驟，首先是睡前務必在床邊備妥保暖衣物，起床時四肢及身體先動一動，緩慢起身並添加衣物保暖後，下床時踩穩腳步，切勿過於急促。

其次則是出門應適時添加衣物，尤其注意頭頸與四肢保暖，最外層可選擇具有防濕與防風功能，且易於穿脫與合適肢體活動的衣物，維持恆定的體溫。最後就是從戶外進入溫暖室內時，應先讓身體逐漸回暖，再洗熱水澡。

國健署提醒，避免溫差過大，導致血管擴張，尤其對於血管彈性不佳或有心血管疾病的民眾，可能造成血管急速擴張或收縮，促發心血管疾病急性發作。

國健署表示，若發現自己或親友有胸悶、胸痛、頭暈、暈厥、心肌梗塞症狀或是發生臉歪、手垂、說話不清等中風徵兆，請立即就醫，把握急救黃金期，避免造成憾事的發生。