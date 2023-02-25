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家長注意！新生兒黃疸超過2周 小心是膽汁鬱積症

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
小兒科醫師江哲銘提醒新生兒黃疸超過2周，應就醫檢查。圖／南投醫院提供
小兒科醫師江哲銘提醒新生兒黃疸超過2周，應就醫檢查。圖／南投醫院提供

黃疸是新生兒常見生理現象，雖然要住院照光，但家長不必太過擔憂。然而，黃疸超過二周，且排便持續呈現灰白色，幼兒可能罹患「膽汁鬱積症」，和膽道閉鎖、新生兒肝炎、膽道囊腫、阿拉吉歐症候群、先天性代謝疾患有關，應盡快就醫治療

南投醫院小兒科醫師江哲銘說，新生兒黃疸主要是新生兒紅血球破壞後，產生膽紅素累積造成，症狀為皮膚變黃。每位新生兒都會經歷這個過程，然後慢慢消退。黃疸的膽紅素，亦具有抗氧化作用的物質，因此適當的膽紅素濃度對新生兒是有益處的。

江哲銘表示，新生兒黃疸原因很多，兩周可以自然消退，多為生理性黃疸。若膽紅素數值達照光標準，醫師會建議住院接受照光治療。然而如果紅血球破壞過多，或是膽紅素處理及排泄機制出問題，有可能產生病理性黃疸情形。

倘若黃疸時間超過兩周，或大便持續呈現灰白色，得評估小寶寶是否有延遲性黃疸問題，盡早找尋求兒科醫師診治是否為膽汁鬱積症。江哲銘醫師表示，依照兒科醫學會專家共識，評估新生兒延長性黃疸是否為肝膽疾病，除了追蹤大便顏色，建議需抽血檢測膽紅素數值，以便進一步確診與治療。

新生兒膽汁鬱積有很多原因需要列入鑑別診斷，包含膽道閉鎖、新生兒肝炎、膽道囊腫、阿拉吉歐症候群(Alagille syndrome)、先天性代謝疾患等，皆為可能的臨床診斷。

台灣每20萬新生兒中，大約有30至40人罹患膽道閉鎖的狀況，後續可能進展成肝硬化，甚至需要換肝。目前膽道閉鎖疾病在台灣已被歸類為罕病，此病發生的原因，醫學上至今無法完全明瞭，可能是產前感染、胚胎發育異常或其他因素引起，造成嬰兒膽道不通、膽汁持續鬱積。

他提醒家長，除了觀察寶寶的吃、喝、活動力之外，仍應對照兒童手冊中的大便卡，若有持續性的黃疸或大便顏色異常，應至門診請兒科醫師協助評估或轉介諮詢。

新生兒 醫師

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