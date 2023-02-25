1200月票機捷桃園要出5成 張善政：持續爭取

日前行政院通過交通部包括基北北桃1200月票提案，不過桃園機場捷運卻要地方出5成，而台鐵及國道客運卻僅需地方出1成；桃園市長張善政今再被問及表示，機捷的屬性橫跨北北桃3大城市，中央補助應再拉高，會再繼續爭取。

基北北桃1200通勤月票通過，不過中央負責補助9成的僅台鐵、國道客運，明明也是屬於城際運輸的機場捷運未入列，反而列為區域內運輸載具，中央、地方需各分攤5成的票證補助，等於加重地方財政負擔。

張善政今出席戀戀魯冰花記者會受訪說，交通部認定的中央運具，補助金額較高，不過機捷在屬性上，橫跨台北、新北與桃園3個城市，應歸類中央運具，中央補助金額應該要拉高，針對基捷部分會繼續努力爭取。

至於被民進黨批評收割1200月票政策，張善政表示，這點無需多去爭論辯解，大家稍微查一下新聞報導就非常清楚，誰是最早倡議和提出來的，現在比較關心，這件事能順利趕快推上路，讓桃園市民趕快享受到這項福利。