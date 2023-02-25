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228連假首日上午國道3起追撞事故 下午5大地雷一次看
今天為228連假首日，高速公路局表示，今天上午國道共發生3起追撞事故，均影響整體車流甚鉅；預估下午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城等路段，建議國5南向傍晚5點後出發。
高公局指出，截至中午12點，國道全線交通量為49.9百萬車公里，預估今天交通量為120百萬車公里，仍在預期流量範圍內。截至目前國道車多路段為國1北向圓山至高架汐止端、國3南向田寮至燕巢系統、國6東向霧峰系統至舊正、國10東向燕巢至燕巢系統，其餘路段均能維持行車正常。
高公局表示，今天清晨5點7分國1南向285.1公里處發生2輛聯結車及1輛小客車追撞事故，造成主線封閉管制，於上午10點41分排除；上午8點18分於國3南向292.9公里蘭潭隧道內發生2輛小客車追撞事故，占用內側車道，於上午8點40分排除；上午9點53分於國3南向370.1公里處發生3輛小客車追撞事故，其中1輛小客車翻覆，占用內側及中間車道，於上午10點28分排除，均影響整體車流甚鉅。
高公局預判，今天下午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西；國5南向南港系統-頭城等路段，建議國5南向傍晚5點後出發，並可透過高速公路1968網站及App掌握即時路況資訊。
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