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缺藥潮擴及10多家地區醫院缺58項藥品 健保署緊急說明

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，目前有10多家地區醫院提出40、50項缺藥清單，缺藥醫院遍集北、中、南，可見缺藥情形不是單一地區的現象。圖為藥劑師手工調配病患用藥。記者許正宏／攝影
台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，目前有10多家地區醫院提出40、50項缺藥清單，缺藥醫院遍集北、中、南，可見缺藥情形不是單一地區的現象。圖為藥劑師手工調配病患用藥。記者許正宏／攝影

全國缺藥潮已從基層藥局、診所擴及至醫院。衛福部健保署因應近期缺藥事件，昨天上午就缺藥因應機制與醫界代表及醫學中心院長舉行會議，台灣社區醫院協會提供58項短缺藥品品項。健保署表示，經比對地區醫院與食藥署缺藥評估清單，多數藥品已在藥價調整原則中不調整。社區醫院協會指出，醫界於2月初就回報缺藥情形，建議食藥署應更早掌握缺藥情形積極作為。

健保署表示，除確定不調整藥價的藥品外，其他藥品品項多屬健保收載超過15年的同成分、同劑型、同含量三同品項，或是同適應症已有其他替代品項，或缺藥原因為短期生產供應問題，如藥品包裝機器故障等，目前已陸續恢復供應。

參與昨日與健保署會議的台灣社區醫院協會理事長朱益宏說，藥界、醫界2月6日向蔡英文總統反映缺藥問題，15日衛福部緊急舉行會議，希望了解缺藥情形，因應這次會議，協會於3個小時內請各地區醫院提供缺藥清單，目前全國約380多家地區醫院，其中有10多家醫院提出40、50項缺藥清單，包括抗生素「安蒙西林」等，缺藥醫院遍及北、中、南，可見缺藥情形不是單一地區的現象。

朱益宏說，現在缺藥情形不是只有基層診所、藥局，地區醫院也出現缺藥，尤其地區醫院型態很多，醫院可能在偏遠地區或規模較小，而出現藥品供應不足問題，昨日會議從上午10時開始至中午12時30分結束，健保署針對缺藥、部分負擔等議題與醫界溝通。

朱益宏說，這次醫界於2月初就回報缺藥情形，但食藥署回覆較慢，就了解是食藥署接獲缺藥通報後，將詢問專家、替代廠商，往往拖延許多時間，緩不濟急，且多針對通案進行處理，如是單一藥物缺乏就不處理，建議食藥署應更早掌握缺藥情形積極作為，及時因應處理，醫院不會無冤無故喊「缺藥」，一定是經過調藥、利用替代藥品等努力，最後還是沒辦法才會加以反應。

對於地區醫院希望食藥署重視缺藥問題。食藥署長吳秀梅說，食藥署已積極處理缺藥問題，許多缺藥品項的藥廠都已陸續供貨，目前缺藥品項已不多。

健保署表示，今年度藥價調整考量大環境影響，包括疫情、俄烏戰爭及通貨膨脹等因素，適度調降藥價調整額度，以減緩藥價調整對藥界衝擊。另對於健保支付價已達基本價或調整後低於基本價的藥品，今年不調整。藥價調整後如有不敷成本，廠商可於公告後兩周內檢具成本資料，向健保署反映，在未完成重新核定前，暫不調價。

健保署考量指示藥品的必要性、可替代性及價格合理性，給予必要指示藥品基本價保護，必要時朝修法務實解決。同時全面檢討健保藥價政策，建立風險管控機制，對市場寡占或供應有限，且有臨床需求的藥品，持續監控供需情形，並給予適當保護機制。健保署將持續與各界溝通，並視需要規畫缺藥中心，必要時研議修正「健保法」相關法規以為因應。

健保 食藥署 衛福部

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