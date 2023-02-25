快訊

基隆北海岸、台北市山區大雨特報 強烈冷氣團影響中部以北寒冷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台血庫低於安全庫存量 宜蘭推連假捐血活動

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
今早獅子會在友愛大樓前舉辦「消防─全民的守護者」，鼓勵消防人員、義消和消防替代役男挽袖，縣長林姿妙（後排左五）希望大家踴躍捐血，拚出宜蘭好健康。記者陳敬丰／攝影
今早獅子會在友愛大樓前舉辦「消防─全民的守護者」，鼓勵消防人員、義消和消防替代役男挽袖，縣長林姿妙（後排左五）希望大家踴躍捐血，拚出宜蘭好健康。記者陳敬丰／攝影

全台血庫吃緊，4種血型平均庫存量剩4.5天，大台北與宜花地區平均庫存也只有6天，宜蘭各單位與捐血站在連假期間推出捐血活動鼓勵民眾挽袖，從2月25日到27日為期3天，在捐血站、友愛百貨、振地餅舖等地點捐血，可獲得限量紀念品。

宜蘭捐血站長戴靜宜指出，2周前全台血庫尤為吃緊，最近稍有舒緩，仍低於7天的安全庫存量標準，目前全台庫存僅剩4.5天，台北捐血中心下轄的大台北與宜花地區，平均庫存為6天，A型5.2天、B型6.6天、O型5.9天、AB型7.7天。

宜蘭中央獅子會、宜蘭消防局、宜蘭烹飪商業公會、宜蘭生命線協會與順順鵝肉大王、振地餅舖等單位和宜蘭捐血站在連假期間推出捐血活動：

25日上午9時到下午4時在友愛百貨前、上午8時到下午5時在宜蘭捐血站，捐血可獲得電影票或順順鵝肉大王餐券；26日上午9時到下午4時在振地餅舖，捐血可獲得全聯禮券或新月電影票；27日上午9時到下午4時友愛百貨前，一樣可獲得電影票或順順鵝肉大王餐券。

今早獅子會在友愛大樓前舉辦「消防─全民的守護者」，鼓勵消防人員、義消和消防替代役男挽袖，消防局和義消總隊107年開始舉辦過3次捐血活動，上次共有235名打火兄弟樂捐，蒐集到359袋血袋，消防局盼今年能締造新紀錄。今早獅子會在友愛大樓前舉辦「消防─全民的守護者」，鼓勵消防人員、義消和消防替代役男挽袖

縣長林姿妙到場，感謝獅子會等單位辦理活動，表示捐血不只助人，也能為自己檢查健康，希望大家踴躍捐血，拚出宜蘭好健康。

全台血庫吃緊，宜蘭各單位與捐血站在連假期間推出捐血活動鼓勵民眾挽袖。圖／宜蘭捐血站提供
全台血庫吃緊，宜蘭各單位與捐血站在連假期間推出捐血活動鼓勵民眾挽袖。圖／宜蘭捐血站提供
全台血庫吃緊，宜蘭各單位與捐血站在連假期間推出捐血活動鼓勵民眾挽袖。圖／宜蘭捐血站提供
全台血庫吃緊，宜蘭各單位與捐血站在連假期間推出捐血活動鼓勵民眾挽袖。圖／宜蘭捐血站提供
全台血庫吃緊，宜蘭各單位與捐血站在連假期間推出捐血活動鼓勵民眾挽袖。圖／宜蘭捐血站提供
全台血庫吃緊，宜蘭各單位與捐血站在連假期間推出捐血活動鼓勵民眾挽袖。圖／宜蘭捐血站提供

捐血中心 宜蘭 獅子會 林姿妙

延伸閱讀

連假首日蘇花路廊南下車多 預估尖峰期持續到下午

宜蘭接力比賽判罰爭議 考慮明年購置輔助判決設備

連假首日出遊車潮湧現 屏警實施台1線枋寮段調撥車道紓解

影／228連假首日屏東暖洋洋 墾丁、小琉球一早爆出遊潮

相關新聞

缺藥潮擴及10多家地區醫院缺58項藥品 健保署緊急說明

全國缺藥潮已從基層藥局、診所擴及至醫院。衛福部健保署因應近期缺藥事件，昨天上午就缺藥因應機制與醫界代表及醫學中心院長舉行...

高鐵今年已5起集電弓異常降弓 王國材曝可能原因

台灣高鐵2月23日晚間又發生列車集電弓自動下降事件，已是今年第5起集電弓異常。交通部長王國材今前往視察國道疏運受訪表示，...

不斷更新／228連假首日國道7地雷 上午多起車禍致嚴重回堵

高速公路局說，今天中午12時32分在國道1號北向323.6公里處，發生2輛小客車追撞交通事故，占用內側車道。高公局南分局、國道公路警察已在現場進行事故車輛處理，後方車流回堵約4公里。

基隆北海岸、台北市山區大雨特報 強烈冷氣團影響中部以北寒冷

東北風影響，中央氣象局中午12時20分發布大雨特報，台北市山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。

影／武陵農場「夢幻三色櫻」綻放 遊客欣喜狂拍照

武陵農場以擁有2.1萬株櫻花與近20種櫻花品種植聞名全台，近日櫻花綻放，出現極致夢幻的「三色櫻」，農場表示，所謂「三色櫻...

228連假首日上午國道3起追撞事故 下午5大地雷一次看

今天為228連假首日，高速公路局表示，今天上午國道共發生3起追撞事故，均影響整體車流甚鉅；預估下午重點壅塞路段將出現在國...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦