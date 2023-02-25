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全台血庫低於安全庫存量 宜蘭推連假捐血活動
全台血庫吃緊，4種血型平均庫存量剩4.5天，大台北與宜花地區平均庫存也只有6天，宜蘭各單位與捐血站在連假期間推出捐血活動鼓勵民眾挽袖，從2月25日到27日為期3天，在捐血站、友愛百貨、振地餅舖等地點捐血，可獲得限量紀念品。
宜蘭捐血站長戴靜宜指出，2周前全台血庫尤為吃緊，最近稍有舒緩，仍低於7天的安全庫存量標準，目前全台庫存僅剩4.5天，台北捐血中心下轄的大台北與宜花地區，平均庫存為6天，A型5.2天、B型6.6天、O型5.9天、AB型7.7天。
宜蘭中央獅子會、宜蘭消防局、宜蘭烹飪商業公會、宜蘭生命線協會與順順鵝肉大王、振地餅舖等單位和宜蘭捐血站在連假期間推出捐血活動：
25日上午9時到下午4時在友愛百貨前、上午8時到下午5時在宜蘭捐血站，捐血可獲得電影票或順順鵝肉大王餐券；26日上午9時到下午4時在振地餅舖，捐血可獲得全聯禮券或新月電影票；27日上午9時到下午4時友愛百貨前，一樣可獲得電影票或順順鵝肉大王餐券。
今早獅子會在友愛大樓前舉辦「消防─全民的守護者」，鼓勵消防人員、義消和消防替代役男挽袖，消防局和義消總隊107年開始舉辦過3次捐血活動，上次共有235名打火兄弟樂捐，蒐集到359袋血袋，消防局盼今年能締造新紀錄。今早獅子會在友愛大樓前舉辦「消防─全民的守護者」，鼓勵消防人員、義消和消防替代役男挽袖
縣長林姿妙到場，感謝獅子會等單位辦理活動，表示捐血不只助人，也能為自己檢查健康，希望大家踴躍捐血，拚出宜蘭好健康。
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