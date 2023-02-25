連假首日蘇花路廊南下車多 預估尖峰期持續到下午

今天是228連假第一天，蘇花路廊清晨6時進入交通尖峰期，每小時湧入千餘輛車，預估南下路段一直到下午都會車多；也有不少民眾把握假期上山，合歡山區4個停車場上午幾近全滿，新城警方在各景區加派警力疏導。

公路總局表示，連假第一天，蘇花路廊南下車流清晨5時已開始湧現，6時過後每小時都有1000至1100輛次，統計到上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮方向車流量為7770輛，蘇澳到崇德經蘇花改路段南下旅行時間約101分鐘，預估車多時段將延至午後。

新城警分局表示，昨天下午蘇花路廊就開始湧入車流，下午4時到晚間9時就有8000多輛次，今天沿線南下路段車子仍多，但還算順暢，車速大約都能維持在40至50公里。台8線中橫公路也有不少車潮，合歡山區4個停車場幾乎全滿，警方在各景區都安排警力交管。

公路總局提醒，蘇花路廊大清水明隧道災害路段在連假期間暫停管制，至於中橫公路171.4公里（關原至金馬隧道）大規模坍方災害搶修路段，原本是每天4次開放通行，考量連假交通疏運需求，今天起至28日，每天上午7時至傍晚5時開放通行，3月1日恢復交通管制。