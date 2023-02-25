快訊

獨／教部令大學吸菸區3月起全撤出 再設菸害舉報窗口

中山與高雄大學合併為何擱置4年 關鍵卡在醫學院

疑操作不慎 男子遭翻覆堆高機壓住 救出已無生命跡象

聽新聞
test
0:00 / 0:00

連假首日蘇花路廊南下車多 預估尖峰期持續到下午

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮新城警分局在蘇花路廊南下路段加派警力疏導交通。圖／新城警分局提供
花蓮新城警分局在蘇花路廊南下路段加派警力疏導交通。圖／新城警分局提供

今天是228連假第一天，蘇花路廊清晨6時進入交通尖峰期，每小時湧入千餘輛車，預估南下路段一直到下午都會車多；也有不少民眾把握假期上山，合歡山區4個停車場上午幾近全滿，新城警方在各景區加派警力疏導。

公路總局表示，連假第一天，蘇花路廊南下車流清晨5時已開始湧現，6時過後每小時都有1000至1100輛次，統計到上午10時，蘇花路廊宜蘭往花蓮方向車流量為7770輛，蘇澳到崇德經蘇花改路段南下旅行時間約101分鐘，預估車多時段將延至午後。

新城警分局表示，昨天下午蘇花路廊就開始湧入車流，下午4時到晚間9時就有8000多輛次，今天沿線南下路段車子仍多，但還算順暢，車速大約都能維持在40至50公里。台8線中橫公路也有不少車潮，合歡山區4個停車場幾乎全滿，警方在各景區都安排警力交管。

公路總局提醒，蘇花路廊大清水明隧道災害路段在連假期間暫停管制，至於中橫公路171.4公里（關原至金馬隧道）大規模坍方災害搶修路段，原本是每天4次開放通行，考量連假交通疏運需求，今天起至28日，每天上午7時至傍晚5時開放通行，3月1日恢復交通管制。

另外，原本限速50公里的蘇花改仁水隧道，也已提速到60公里，請留意路側速限標誌，並依速限行駛，

花蓮新城警分局在蘇花路廊南下路段加派警力疏導交通。圖／新城警分局提供
花蓮新城警分局在蘇花路廊南下路段加派警力疏導交通。圖／新城警分局提供

蘇花路廊 連假 中橫公路

延伸閱讀

連假首日出遊車潮湧現 屏警實施台1線枋寮段調撥車道紓解

228連假首日 台中高鐵站區交通疏導 警：有科技執法

影／228連假首日屏東暖洋洋 墾丁、小琉球一早爆出遊潮

228連假首日高雄出現返鄉車潮 明起出遊民眾變多

相關新聞

228連假首日好冷！低溫下探8度 太平山這時間有望飄雪

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨最低氣溫為新北(石門區)10.4度，今晚、明...

高鐵今年已5起集電弓異常降弓 王國材曝可能原因

台灣高鐵2月23日晚間又發生列車集電弓自動下降事件，已是今年第5起集電弓異常。交通部長王國材今前往視察國道疏運受訪表示，...

不斷更新／228連假首日國道7地雷 上午多起車禍致嚴重回堵

今天上午國道多處路段嚴重壅塞，高速公路局說，目前在國道10號東向仁武至燕巢系統路段車多壅塞，已回堵約12公里，請駕駛人提前避開壅塞路段，改道行駛，行經車多路段保持行車安全距離，小心行駛。

「一天睡8小時」已是過時迷思！研究發現更多基因會影響睡眠

「一天睡8小時」是現代普遍為人所知的睡眠習慣，認為8小時的長度正好不多不少，可以補足元氣又不會睡太多。然而近來日本媒體揭露，指出每個人適合的睡眠時間，很可能因為基因有所不同，「睡8小時」的說法已經不再適用。

真的撐不住！ 統聯客運宣布3、4月大規模調漲29路線票價

因應人事、油價、車輛及場站等成本增加，不少國道客運業者研議調漲票價。統聯客運今公告，受疫情衝擊、成本增加及駕駛缺員等因素...

南台灣旱象 鄭明典曝衛星圖：主要還是迎風面下雨 其他很難

南台灣旱象嚴重，民眾期待降雨讓水庫解渴。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，根據最新衛星影像，濟州島後方又有卡門渦列；東海上有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦