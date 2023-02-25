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連假首日出遊車潮湧現 屏警實施台1線枋寮段調撥車道紓解

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
連假首日好天氣，省道台1線枋寮水底寮路口為南下墾丁和台東必經道路，上午7時起南下車流湧現，警方8時22分起實施調撥車道。圖／枋寮警分局提供
連假首日好天氣，省道台1線枋寮水底寮路口為南下墾丁和台東必經道路，上午7時起南下車流湧現，警方8時22分起實施調撥車道。圖／枋寮警分局提供

今天是228連假首日，出遊人潮增加，不少民眾提前上路，避免塞在車陣動彈不得，屏東縣警方統計，今天上午7點到8點台一線水底寮五岔路口，南下車潮已破3000輛次，轄區枋寮警分局上午8點22分實施南下調撥車道措施，預估今天南下車流高峰出現在上午7點持續到11點，預估下午3點過後緩解。

枋寮警分局指出，警方參考去年228連假車流數據資料，民眾大多於上午上路居多，提前實施調撥車道措施，最高峰車流量可達每小時3000輛車次以上，根據今天中午前台1線、台17水底寮五岔路口，南下車流高峰7點過後都超過每小時3000輛次，累計南下車流超過1萬6232輛次。

警方表示，南下高峰車流量預估持續到上午11點，期間實施調撥車道，台1線436.5到445.5公里處北上內側車道供南下車輛行駛，目前車流順暢行車秩序良好，預估下午3點過後將緩解。

警方呼籲，行經車多路段時請耐心駕駛，切勿違規行駛機慢車道，連假期間規劃「交通快速疏導部隊」及「交通稽查」警力，加強取締違規及排除事故，以維護行車安全。

連假首日好天氣，省道台1線枋寮水底寮路口為南下墾丁和台東必經道路，上午7時起南下車流湧現，警方8時22分起實施調撥車道。圖／枋寮警分局提供
連假首日好天氣，省道台1線枋寮水底寮路口為南下墾丁和台東必經道路，上午7時起南下車流湧現，警方8時22分起實施調撥車道。圖／枋寮警分局提供
連假首日好天氣，省道台1線枋寮水底寮路口為南下墾丁和台東必經道路，上午7時起南下車流湧現，警方8時22分起實施調撥車道。圖／枋寮警分局提供
連假首日好天氣，省道台1線枋寮水底寮路口為南下墾丁和台東必經道路，上午7時起南下車流湧現，警方8時22分起實施調撥車道。圖／枋寮警分局提供

車道 連假 流量

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