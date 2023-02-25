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228連假首日 台中高鐵站區交通疏導 警：有科技執法

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
高鐵台中站1樓接客專區，限時3分鐘停留，禁臨停送客，有AI攝影機科技執法。記者趙容萱／攝影
高鐵台中站1樓接客專區，限時3分鐘停留，禁臨停送客，有AI攝影機科技執法。記者趙容萱／攝影

今天是228連假首日，台中市警局烏日分局與台灣高鐵成立高鐵站區行車流暢中心，調派警力疏導，預估高鐵周邊車潮在今天下午2時前，以及28日下午4時到晚間10時。警方提醒，高鐵台中站區旅客接送採分流科技執法，為台中開單量榜首，平均假日每天開出約200張罰單，提醒民眾配合，以免荷包失血。

烏日警分局建議，開車族出門前可先利用「高速公路1968」APP查詢，並彈性調整行車時間、動線，避開尖峰時段及路段；如遇車多壅塞，請遵守交通管制或現場人員引導；呼籲開車族遵守交通規則，切記不要酒後駕車，維護行車順暢及交通安全。

烏日警分局說，高鐵站區一、二樓有科技執法，以AI攝影機全天候自動偵測違規停車、上下客等，依法逕行舉發，高鐵站1樓7號門為載客專用，限時3分鐘停留，禁臨停送客，2樓為送客專用，只供民眾下車，限時3分鐘停留，禁止臨停載客。

烏日警分局說明，最常被開單是車輛在一樓或二樓停等超過3分鐘，建議要到一樓載客民眾，提前抵達可停放在附近的免費暫停費高鐵特約停車場(嘟嘟房)，保有30分鐘免費停等，等親友到達時再前往載客，切勿在周邊道路臨停過久，造成荷包失血。

烏日警分局建議，中彰投旅客可分流進出高鐵台中站，南投民眾請由中投公路下烏日區環河路後接高鐵路一段；彰化民眾請由王田交流道(或大度橋)接烏日區中山路；台中民眾請由台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路( 建國路、學田路、中山路等）；也可多利用台鐵新烏日火車站前廣場。

高鐵台中站2樓送客專區，限時3分鐘停留，禁臨停載客，有AI攝影機科技執法。記者趙容萱／攝影
高鐵台中站2樓送客專區，限時3分鐘停留，禁臨停載客，有AI攝影機科技執法。記者趙容萱／攝影
高鐵台中站2樓送客專區，限時3分鐘停留，禁臨停戴客，有AI攝影機科技執法。記者趙容萱／攝影
高鐵台中站2樓送客專區，限時3分鐘停留，禁臨停戴客，有AI攝影機科技執法。記者趙容萱／攝影
高鐵台中站1樓接客專區，限時3分鐘停留，禁臨停送客，有AI攝影機科技執法。記者趙容萱／攝影
高鐵台中站1樓接客專區，限時3分鐘停留，禁臨停送客，有AI攝影機科技執法。記者趙容萱／攝影

高鐵 科技執法 連假

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