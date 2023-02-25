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盼228連假不再嚴重塞車 桃市府改善石門水庫聯外路動線
桃園市政府交通局今天上午表示，為改善石門水庫風景區在春節連假大量車潮衍生交通壅塞問題，推動風景區聯外道路臺4線石門路，往龍潭方向交通工程改善計畫，包括往龍潭方向規畫偏心動線增加右轉車道長度，與路口號誌時制優化等方案，提升車流紓解效率改善離場尖峰時段壅塞現象。
交通局局長張新福指出，疫情趨緩以後國內旅遊需求大幅增加，以農曆春節連續假期為例，旅客與車輛大量湧入石門水庫風景區，並在下午離開尖峰時段多由坪林管制站，經台4線溪洲大橋右轉國道三號大溪交流道，因直行與右轉車流同時在路口紅燈排隊停等，導致臺4線（石門路）與臺3乙線（龍源路大平段及中正路三坑段）、永和路交岔路口形成瓶頸路口，衍生車流壅塞回堵至溪洲大橋。
張新福說，交通局與交通部公路總局第一區養護工程處復興工務段會勘瓶頸路口研商改善措施，決議將台4線（石門路）右轉車道延長140公尺，增加該路段右轉50%儲車空間；號誌時制同步優化，開設紅燈右轉時相，提升車流紓解效率，以上措施皆於2月24日完成，希望能改善路口紓解效率。交通局另也北區水資源局石門水庫管理中心加強宣導區內離場替代動線資訊，引導車輛改由高線、中線管制站離開水庫園區，並銜接臺3乙線進入龍潭地區。
張新福提醒，市府非常重視轄內觀光景點交通改善，石門水庫春節連假離場尖峰時段造成車流造成台4線壅塞，這次以最快速度透過交通工程手段完成改善，將觀察二二八和平紀念日連續假期現場車流運作情形，滾動式檢討與調整，並呼籲用路人遵循現場標誌標線號誌指示行駛，共同維護行車安全。
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