盼228連假不再嚴重塞車 桃市府改善石門水庫聯外路動線

「一天睡8小時」是現代普遍為人所知的睡眠習慣，認為8小時的長度正好不多不少，可以補足元氣又不會睡太多。然而近來日本媒體揭露，指出每個人適合的睡眠時間，很可能因為基因有所不同，「睡8小時」的說法已經不再適用。

2023-02-25 08:52