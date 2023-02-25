影／228連假首日屏東暖洋洋 墾丁、小琉球一早爆出遊潮

228連假今天展開，屏東縣兩大熱門旅遊度假勝地小琉球和墾丁，連假前兩天旅宿住房都開出紅盤，東港東琉碼頭駛往小琉球的各家交通船首班船，班班客滿，預估今天可能近萬人登島；往返墾丁和台東必經的省道台1線屏東枋寮水底寮南下路口，上午7時起即爆出每小時逾3000輛的超大量，警方8時22分起實施調撥車道因應，車流尚稱順暢。

小琉球旅遊業者陳博正說，天氣回暖加上疫情趨緩，小琉球繼農曆春節連假開出住房紅盤後，228連假住房又回溫，前2天多滿房，出租機車已預訂一空，東港東琉碼頭駛往小琉球的各家交通船首班船，上午班班客滿，前幾天要臨時訂房只能說抱歉，連假期間若非要前往，建議可在東港鎮住宿，單日來回，但要有租不到機車的心理準備。

疫情趨緩後，恆春半島旅宿住房跟著回溫，228連假前2天住率約九成，後2天約七成上下；縣警局交通隊說，這次是農曆春節後第一個連假，前往台東及墾丁的唯一道路屏鵝公路，南下車流上午7時就出現3000輛的高峰，調撥台1線436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用，預估下午2時之後車流才會緩解。