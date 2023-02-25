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影／228連假首日屏東暖洋洋 墾丁、小琉球一早爆出遊潮

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
228連假首日爆出遊潮，往返屏東小琉球的東港東琉碼頭，一早班班客滿。圖／民眾提供
228連假首日爆出遊潮，往返屏東小琉球的東港東琉碼頭，一早班班客滿。圖／民眾提供

228連假今天展開，屏東縣兩大熱門旅遊度假勝地小琉球和墾丁，連假前兩天旅宿住房都開出紅盤，東港東琉碼頭駛往小琉球的各家交通船首班船，班班客滿，預估今天可能近萬人登島；往返墾丁和台東必經的省道台1線屏東枋寮水底寮南下路口，上午7時起即爆出每小時逾3000輛的超大量，警方8時22分起實施調撥車道因應，車流尚稱順暢。

小琉球旅遊業者陳博正說，天氣回暖加上疫情趨緩，小琉球繼農曆春節連假開出住房紅盤後，228連假住房又回溫，前2天多滿房，出租機車已預訂一空，東港東琉碼頭駛往小琉球的各家交通船首班船，上午班班客滿，前幾天要臨時訂房只能說抱歉，連假期間若非要前往，建議可在東港鎮住宿，單日來回，但要有租不到機車的心理準備。

疫情趨緩後，恆春半島旅宿住房跟著回溫，228連假前2天住率約九成，後2天約七成上下；縣警局交通隊說，這次是農曆春節後第一個連假，前往台東及墾丁的唯一道路屏鵝公路，南下車流上午7時就出現3000輛的高峰，調撥台1線436.5至445.5公里處北上內側車道供南下車輛使用，預估下午2時之後車流才會緩解。

交通隊提醒，屏鵝公路枋寮至枋山段南下車流今連假前兩天上午是高峰時段，後兩天下午2時起是北返高峰時段，匯入台9線及台26線大量車流的枋山楓港段，今年北上調撥路段改從楓港開始，大型車輛禁入調撥車道；另「交通快速疏導部隊」及「交通稽查」警力，於台1線和台26線各重要路段執勤，快速排除交通事故及取締違規行駛機慢車道的車輛。

往返屏東墾丁和台東必經的省道台1線屏東枋寮水底寮南下路口，上午7時起爆出每小時逾3000輛的超大量，警方8時22分起實施調撥車道。圖／警方提供
往返屏東墾丁和台東必經的省道台1線屏東枋寮水底寮南下路口，上午7時起爆出每小時逾3000輛的超大量，警方8時22分起實施調撥車道。圖／警方提供
228連假首日爆出遊潮，往返屏東小琉球的東港東琉碼頭，一早班班客滿。圖／民眾提供
228連假首日爆出遊潮，往返屏東小琉球的東港東琉碼頭，一早班班客滿。圖／民眾提供
228連假首日爆出遊潮，往返屏東小琉球的東港東琉碼頭，一早班班客滿。圖／民眾提供
228連假首日爆出遊潮，往返屏東小琉球的東港東琉碼頭，一早班班客滿。圖／民眾提供
往返屏東墾丁和台東必經的省道台1線屏東枋寮水底寮南下路口，上午7時起爆出每小時逾3000輛的超大量，警方8時22分起實施調撥車道。圖／警方提供
往返屏東墾丁和台東必經的省道台1線屏東枋寮水底寮南下路口，上午7時起爆出每小時逾3000輛的超大量，警方8時22分起實施調撥車道。圖／警方提供

小琉球 連假

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