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228連假遊雲林 走這幾條路線避開塞車雷

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
228連續假期首日，雲林縣境內縣、鄉道、高速公路系統及快速道等，返鄉、出遊車潮陸續湧現。記者陳苡葳／攝影
228連續假期首日，雲林縣境內縣、鄉道、高速公路系統及快速道等，返鄉、出遊車潮陸續湧現。記者陳苡葳／攝影

228連續假期首日，返鄉、出遊車潮陸續湧現，國道1號南下雲林西螺至虎尾路段目前車多些微壅塞，時速每小時56公里，西螺服務區南、北向停車場都已停滿了車，預估中午過後還會有一波車流，提醒駕駛人提早規畫行程或行駛替代道路避開塞車尖鋒時段，或改搭大眾運輸工具。

雲林縣境內縣、鄉道各路段目前車流順暢，各景點人潮逐漸進入，不過目前都還是順暢好行，台78線快速道路東向古坑接國道3號古坑系統車流稍多。

警方表示，國1於2月27日至28日全日，往西螺服務區入口匝道封閉，北上駕駛建議改道路線，可於北上西螺交流道下，行駛台1線至北斗交流道；或從斗南交流道下，行駛158線至斗南大業路，接台1線至北斗交流道；或行駛國1雲林系統交流道接台78線接國3。

國3南下建議在斗六交流道下，接台3線往梅山交流道行駛至台1丁，接台1線後往國1大林交流道；或南下從古坑系統交流道下，接台3線往梅山交流道、或接台78線轉走國1；北上則於斗六交流道下接台3線、雲科路至台1線往國1西螺交流道，或轉台78線接國1；也可由斗六交流道下，接台3線往南投竹山或彰化。

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228連續假期首日，雲林縣境內縣、鄉道、高速公路系統及快速道等，返鄉、出遊車潮陸續湧現。記者陳苡葳／攝影
228連續假期首日，雲林縣境內縣、鄉道、高速公路系統及快速道等，返鄉、出遊車潮陸續湧現。記者陳苡葳／攝影

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