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228連假首日高雄出現返鄉車潮 明起出遊民眾變多

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
連假第一天，高市交通局預估今天湧入返鄉車潮，國道1號中正交流道的車潮比平常日略多。記者徐白櫻／攝影
連假第一天，高市交通局預估今天湧入返鄉車潮，國道1號中正交流道的車潮比平常日略多。記者徐白櫻／攝影

今天是228連假第一天，今天上午國1高雄鼎金系統路段車多速度慢，國3中寮隧道有車禍事故，國10燕巢交流道則因施工因素導致平面陸路車流回堵。此外，高雄內門宋江陣今天登場，活動會場南海紫竹寺附近車流順暢，另在壽山動物園、駁二藝術特區等景區車流大致順暢，後明天將是出遊高峰。

連假第一天車輛比平常假日多，國道1號高雄路段的三多、建國、中正及九如交流道車流順暢，上午10點左右南下瑞隆路出口發生交通事故，一度影響車行速度，另從國1北上要接國10的鼎金路段車多，車行速度慢。

高雄市交通智慧運輸中心指出，今天上午，旗山老街、美濃、佛光山、義大世界、大樹舊鐵橋、崗山之眼、旗津、西子灣-哈瑪星-棧貳庫、壽山動物園、駁二特區、台20線南橫、藤枝二集團櫻花公園等風景遊憩區交通順暢。

連假之前，高市交通局根據以往的車流數據預測，2月25日周六連假第一天出現返鄉車潮，2月26日周日、27日下周一則為旅遊高峰，駁二藝術特區、旗津及壽山動物園等周邊車流約比一般假日增加10％。

連假

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