謝國樑抱怨月票只和直轄市談 王國材：我跟他比較不熟

行政院會通過「疫後特別預算案」，納入補助地方政府推動公共運輸票證方案。基隆市長謝國樑抱怨，交通部長王國材只和直轄市談，應把對待北北桃的方式，將基隆一視同仁。王國材今前往視察國道疏運受訪表示，有時候遇到一些縣市首長都會主動跟他詢問狀況，「謝市長的部分，我跟他真的比較不熟」，今早已經要到謝國樑的電話，會主動跟對方聯絡。

交通部原規畫月票優惠差額直轄市補助50%、非直轄市補助75%，台鐵及公路客運補助90%；票證系統建置修改費用直轄市補助50%、非直轄市補助75%，台鐵及公路客運補助100%。

王國材昨表示，針對月票優惠差額補助比例不會再調整，但票證系統建置修改若能在6月前完成，將改由中央全額負擔，以鼓勵加速建置。

針對謝國樑抱怨「都只和直轄市談」，王國材今受訪表示，有時候他遇到縣市首長都會主動詢問狀況，他跟謝國樑比較不熟，今早已經要到電話，會主動聯絡。

王國材說，這次公共運輸月票規畫7月啟動，運具票證系統建置修改的部分，台鐵及國道客運屬全國性由交通部修改，地方運具種類很多，必須請地方協助，原先規畫直轄市補助50%、非直轄市75%，若能在6月底前修改好，就由中央全額補助，預計總經費約3億元。

王國材指出，現在各縣市才剛開始處理票證系統建置修改，其中還涉及清分規則，像是北北基桃4縣市如何清分、範圍畫分等，各縣市政府都已經在談。交通部所管的台鐵、國道客運也在進行中，要設定哪些區間屬同一生活圈的月票系統，確定後就可以修改，時間上很趕，為了讓民眾趕快使用到好政策，希望大家一起努力。

另外，統聯客運今宣布一口氣調漲29條路線票價，外界擔心月票上路後再擠壓業者優惠空間，王國材表示，國道客運漲價都還在核定票價內，本來就是用優惠方式給乘客，尊重業者調整空間，不涉及費率調漲。國道客運有它的客源，這次月票是以日常通勤跟觀光為主，就按照既有政策執行。