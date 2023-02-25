新北435藝文特區AI數位互動雕塑 228連假賞免費電影

Chat GPT及Midjourney AI繪圖的興起，板橋435藝文特區進駐新媒體藝術家蔡寧於園區萬板館，展出2022年與工研院合作《Arts@ITRI》計畫的延伸數位體感互動裝置作品《耳語》，具現化社會或個人內心中的思想互動。適逢228連假，園區亦規劃假日電影院提供精采好片，民眾可免費欣賞。

新北市文化局表示，《耳語》展為藝術聚落進駐藝術家蔡寧之展覽，透過數十片環繞包覆著的鏡像板片影像、感測器的目光追蹤及散落的單體播放對話聲響，使觀者環繞著所有的注視與耳語，以此讓人省思成長過程中，不斷接受到的社會與自身的目光、言論與想像，對於自我與他者認同定義上，有著不一樣的感受與感知。