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新北435藝文特區AI數位互動雕塑 228連假賞免費電影

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
適逢228連假，園區規劃假日電影院供民眾免費欣賞。圖／新北市文化局提供
適逢228連假，園區規劃假日電影院供民眾免費欣賞。圖／新北市文化局提供

Chat GPT及Midjourney AI繪圖的興起，板橋435藝文特區進駐新媒體藝術家蔡寧於園區萬板館，展出2022年與工研院合作《Arts@ITRI》計畫的延伸數位體感互動裝置作品《耳語》，具現化社會或個人內心中的思想互動。適逢228連假，園區亦規劃假日電影院提供精采好片，民眾可免費欣賞。

新北市文化局表示，《耳語》展為藝術聚落進駐藝術家蔡寧之展覽，透過數十片環繞包覆著的鏡像板片影像、感測器的目光追蹤及散落的單體播放對話聲響，使觀者環繞著所有的注視與耳語，以此讓人省思成長過程中，不斷接受到的社會與自身的目光、言論與想像，對於自我與他者認同定義上，有著不一樣的感受與感知。

適逢228連假，園區亦規劃假日電影院供民眾免費欣賞，2月25至26日下午3點將於枋橋大劇院播映精采好片捍衛戰士：獨行俠、壞蛋聯盟。除《耳語》展外，435園區現正亦展出其他多樣展覽，如435藝術聚落進駐藝術家蕭逸玫「一坪的海岸線」油畫創作個展、新北市新莊攝影學會2023年會員聯展「鏡頭下的世界」、「遇見•美好時光」丁仕章、張智惠創作聯展、「純潔的靈魂」吳星禾、陳燕陵聯展、板橋救國團「揮灑色彩」學生成果展等。

435藝術聚落進駐藝術家蔡寧個展耳語。圖／新北市文化局提供
435藝術聚落進駐藝術家蔡寧個展耳語。圖／新北市文化局提供

藝術家 連假

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