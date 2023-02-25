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228連假首日蘇花路廊清晨車潮現 停等車流3.5公里

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
蘇花改蘇澳端南下路段，清晨5時半車潮湧現，截至上午8時停等車流到達蘇澳新站，約3.5公里。圖／蘇澳分局提供
蘇花改蘇澳端南下路段，清晨5時半車潮湧現，截至上午8時停等車流到達蘇澳新站，約3.5公里。圖／蘇澳分局提供

228連假第一天，陸續有出遊民眾前往東部，上午5時半許蘇花路廊蘇澳端南下出現車潮，8時許停等車流尾端達到蘇澳新站附近，約長3.5公里；國道5號南港到石碇南下出現壅塞，車速30到50公里，雪隧截至上午9時半暢通。

宜蘭縣警局蘇澳分局指出，清晨5時半蘇花改蘇澳端南下車潮湧現，車多循序漸進，上午8時許停等車流到達蘇澳新站長約3.5公里，截至9時半仍是相同狀況，已加派警力在蘇澳市區和蘇花改沿線易壅塞路段，疏導交通。

國道5號南港系統到石碇南下路段上午已出現壅塞，截至上午9時半，車速大約在30到50公里左右，過了石碇隧道後車流疏緩，到雪隧、頭城宜蘭等路段大致暢通，高公局預估下午6時過後整體南下車潮將疏解。

國道5號南港系統到石碇南向車多壅塞，出了石碇隧道後，雪隧、頭城宜蘭段截至上午9時半暢通。圖／取自1968公路即時影像
國道5號南港系統到石碇南向車多壅塞，出了石碇隧道後，雪隧、頭城宜蘭段截至上午9時半暢通。圖／取自1968公路即時影像

蘇澳 車潮 雪隧 連假 國道

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