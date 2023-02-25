南部水情嚴峻3月1日轉橙燈 台南19口抗旱井開放取水

台南市經發局表示，因應台南地區水情燈號自3月1日起調整為減量供水的橙燈，針對水情燈號橙燈地區每月1000度以上工業用水戶要求以節水10%為目標，游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需之用水，也減量供水，一般家戶每月用水不會超過1000度，仍維持夜間22時至隔日6時的減壓供水措施。

經發局同時優先針對每日用水量1000度以上節水未達10%工業用水戶進行專案水表鉛封作業，科學園區及工業區由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10%，至於每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需之用水，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊。

市長黃偉哲表示，市府為因應3月1日起臺南水情燈號轉為橙燈，並於2月24日召開抗旱會議討論，除了要求各單位加強相關節水作為與宣導外，並積極思考後續抗旱精進作為，針對台南地區供水量以每日100萬噸為控管目標，另本市水資中心回收水仍有餘裕水資源可供各界使用，呼籲業者可多加利用，同時也請南科管理局善加利用安平再生水廠測試後有餘裕的水資源以減少浪費。

經發局長林榮川表示，為減少對工業用戶的影響，南市轄下有19口抗旱井，水權屬台糖公司所有，經發局已於去年9月29日與台糖公司、水利局、環保局相關單位完成現勘確保水井可正常出水，載水車路線可正常進出，並檢測相關水質，去年11月17日完成公告作業，且將抗旱水井相關資訊放置於經濟發展局官方網站，有需求廠商可先前往查詢了解，並於進入減量供水階段函文向經發局辦理申請作業，後續將由經發局媒合廠商與台糖間的協調工作。