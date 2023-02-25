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228連假天氣大不同 強烈冷氣團影響到明天 收假可望好轉

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
今明兩天強烈大陸冷氣團將持續影響，北部及東半部天氣陰沉，中部多雲時陰，南部多雲時晴。記者林伯東／攝影
今明兩天強烈大陸冷氣團將持續影響，北部及東半部天氣陰沉，中部多雲時陰，南部多雲時晴。記者林伯東／攝影

今明兩天強烈大陸冷氣團將持續影響，天氣風險管理公司天氣分析師林孝儒說，天氣型態上北部及東半部為陰沉天氣，並以北海岸、大台北山區、宜蘭等地為降雨影響最多的區域，陸陸續續都有些短暫陣雨但雨勢都不會到太大，中部多雲時陰，南部多雲時晴。

氣溫方面，林孝儒說，預估北部及東北部全日氣溫僅有11-15度、中部及花蓮地區12-19度、南部及台東地區13-25度；北部及東北部全天偏冷，中南部及花東白天氣溫雖有些回升，但日夜溫差比較大，且期間一路到下周一清晨，西北部空曠地區及東北部郊區，甚至是花東縱谷，都有機會出現近10度或以下的低溫

林孝儒說，而另一方面需留意的是今天晚間至明天早晨，預期北部2000公尺以上的山區低溫探至冰點，且水氣也較多，因此不排除有一些機會發生短暫的降雪或冰霰現象。要做好禦寒準備，且這兩天台灣附近的環境風速都偏強，各地風浪也會比較大，戶外活動都要注意安全。

228連假後半的下周一、下周二，強烈大陸冷氣團將會減弱轉偏東風環境，林孝儒說，迎風面的東部仍有些短暫陣雨，西部則較晴朗，不過早晚有低雲或霧影響。

他說，屆時各地氣溫會逐日有所回升，甚至下周二各地高溫普遍回到20度以上，但早晚都還是有點偏涼，夜低溫約14-18度左右。

林孝儒表示，下周三至下周末預期台灣附近都為東北季風影響為主，整體南下的冷空氣相比這波冷氣團都弱了許多，且環境水氣也不會到很多，預期中南部大概都是較穩定無降雨，北部及東半部則是雲量偏多有些地形降雨的天氣型態，總體而言，白天氣溫都還算舒適，而夜晚清晨體感仍會有些涼意，未來可再慢慢觀察預報調整。

冷氣團 低溫 連假

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