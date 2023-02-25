228連假台鐵加開119班車疏運 較去年同期增24.6%運能

228連續假期開始，台鐵局重點疏運期為6天，共加開119班加班車，加掛70節車廂，疏運期間全線運能較平日增加6％，其中西部幹線增加2.6％、東部幹線增加12.6％、南迴線增加8.3％，對號列車全線平均每日增加5萬5346個座位，比較去年228連假運能增加24.6%。

台鐵局表示，今年228假期預估平均每日運量為62.9萬人，單日最高運量可達到72.5萬人，較去年成長7%。為確保疏運安全及品質，已成立局本部及各地區管制中心，注意行車運轉情形、加強嚮導疏解人潮、嚴密臨軌工地管制，並備妥備用車輛編組，可隨時加開列車疏運旅客。

台鐵局長杜微在東區協調中心主任賈家和、機務處副處長古寶興、花蓮機務段段長黃宗賢、運務處副處長古時彥、花蓮運務段副段長林德香、花蓮站長楊舜安、花蓮車班主任王世春等人陪同下，視察花蓮地區疏運準備情形，並慰勞第一線值勤人員。他也指示，瑞穗站旅客量有增加潛力，必須妥善規畫前後站進出動線，維持旅客及行包貨物出入暢通。

根據台鐵局截至228連假前統計，連假前一天（24日）售出10萬4807張票，售票率64.5%；連假首日售出8萬7826張票，售票率60.05%，次日（26日）售出6萬8231張票，售票率49.31%；27日售出6萬6184張票，售票率52.82%；連假最後一天（28日）售出8萬3987張票，售票率62.35%；3月1日售出2萬1571張票，售票率22.23%。