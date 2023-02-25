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真的撐不住！ 統聯客運宣布3、4月大規模調漲29路線票價

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真的撐不住！ 統聯客運宣布3、4月大規模調漲29路線票價

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
統聯客運受疫情、駕駛缺員及成本上漲等因素，宣布調漲29條路線票價。本報資料照片
統聯客運受疫情、駕駛缺員及成本上漲等因素，宣布調漲29條路線票價。本報資料照片

因應人事、油價、車輛及場站等成本增加，不少國道客運業者研議調漲票價統聯客運今公告，受疫情衝擊、成本增加及駕駛缺員等因素，3月6日、4月7日起分別縮減國道10條、19條票價優惠，票價將較原先增加5至20元。

繼台北客運、桃園客運、三重客運聯營4條國道客運路線開出今年漲價第一槍。統聯客運今也宣布，3月6日起調整國道10條路線票價優惠，4月7日起調整國道19條路線票價優惠，幅度均在5至20元內，此次調整後票價仍在主管機關2018年核定票價範圍內。

根據統聯客運公告，3月6日起調整票價的路線為1610台北－高雄、1611台北－台南、1612台北－國道3號－台南、1618台北－嘉義、1619台北-中港路-台中、1620台北-中清路-台中車站、1621台中－烏日－高雄、1623台中-桃園國際機場、1625台中-國道1號-台南、1660板橋－高雄。

4月7日起調整的路線為1613台北－屏東、1615台北－彰化、1616台北－員林、1617台北－豐原－東勢、1628台北－麻豆－佳里－漚汪、1630台北－西港、1632台北－草屯－竹山、1633、1635、1636、1637台北－北港－四湖鄉（西螺轉乘三條崙）、1638台北－朴子－東石、1639台北－布袋、1650、1651高雄－北港－四湖－三條崙、1650、1651高雄－北港－四湖－三條崙、1652台北－鹿港－芳苑、1657高鐵台中站－國道3號－南投、1661宜蘭地區轉運站－桃園國際機場、1663南港轉運站-花蓮市。

統聯客運表示，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，在票價上一直實施不同優惠措施，但近年來各類物價、油價及基本工資等持續上漲，加上疫情對客運產業嚴重衝擊，已無法比照過往自行吸收增加成本，迫不得已只能調整票價優惠的幅度，以求公司永續經營、照顧所屬員工及持續提供優質安全客運服務。

統聯客運也說，近幾年受疫情影響，導致不少駕駛員流失，現民眾生活逐漸恢復正常，對客運班次需求日增，各客運公司普遍存在駕駛缺員狀況，此次調整票價主要也是為提高現有駕駛員薪資待遇，另也推出駕駛員介紹獎金、久任獎金等，積極招募駕駛員以增加班次，滿足旅客需求。

統聯客運表示，為降低經常乘車旅客負擔，仍持續推出多張套票優惠方案，且於票價調整初期也增加購買套票加送100元折價券促銷方案，讓民眾仍可享較優惠票價，未來也將針對長期會員規劃提供優惠回饋方案。

票價 國道客運 統聯

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