聽新聞
test
0:00 / 0:00
不斷更新／228連假首日避開7地雷路段 南下建議午後出發
（08:05更新）
今天為和平連續假期首日，高速公路局說，上午5時7分，在國道1號南向285.1公里說，因發生2輛大貨車跟1輛小客車追撞交通事故，管制封閉國1南向嘉義系統至新營交流道路段，高公局南分局、國道公路警察同仁已在現場進行事故車輛處理中，請駕駛人提前改道行駛。
高公局預估今天國道交通量為120百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）1.3倍，其中南向交通量可達67百萬車公里，為年平均平日的1.5倍。
今天國道相關疏導措施包括：5-12時封閉國1平鎮系統及埔鹽系統南向入口、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、6-12時西部國道南向高乘載、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
今天重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。
高公局說，西部國道南向用路人建議中午12時後出發；國5南向用路人建議下午5時後出發，若仍上午出發，建議分流避壅塞，參考過去往花東旅次均較早出發情形，建議往宜蘭旅次上午8點過後再出發。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言