不斷更新／228連假首日避開7地雷路段 南下建議午後出發

日系拍貼機過去曾經在台風靡一時，後來隨著智慧型手機普及等因素不再流行，但近來主打韓式風格的拍貼機又悄悄流行起來，全台各地學生、年輕人常去的商圈都可看到韓式拍貼機，假日排隊拍照的人潮更是絡繹不絕，為何拍貼機能東山再起？在手機自拍方便的時代，靠什麼在市場占有一席之地？

2023-02-25 08:00