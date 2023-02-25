快訊

228連假首日好冷！低溫下探8度 太平山這時間有望飄雪

228連假首日好冷！低溫下探8度 太平山這時間有望飄雪

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今晚、明晨氣溫降至最低，部分縣市將出現8度以下低溫，太平山區氣溫降至零度左右，很接近飄雪條件。本報資料照片
今晚、明晨氣溫降至最低，部分縣市將出現8度以下低溫，太平山區氣溫降至零度左右，很接近飄雪條件。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨最低氣溫為新北(石門區)10.4度，今晚、明晨氣溫降至最低，部分縣市將出現8度以下低溫，太平山區氣溫降至零度左右，迎風面還有一些水氣，很接近飄雪條件。

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，迎風面有低雲，北海岸、大台北有回波，桃園以北及宜、花局部偶雨，北海岸及大台北東側較明顯。截至清晨4點53分縣市平地最低氣溫為新北(石門區)10.4度；其他各地區平地最低氣溫為中部(台中神岡區)12.8度，南部(台南新化區)13.3度，東部(五結鄉)13.1度。

他指出，根據最新(24日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(25、26日)兩天大台北、宜蘭有局部雨，桃園、花東偶有局部短暫雨；北台很冷，其他地區早晚冷，今晚、明晨氣溫降至最低，部分縣市將出現8度以下最低氣溫，民眾應注意保暖，農漁業要防寒害。

他表示，今各地區平地氣溫為北部8至16度，中部10至21度，南部11至25度，東部10至23度。至於高山是否有降雪的機率？今晚、明晨太平山區(約2000公尺高)氣溫降至零度左右，迎風面還有一些水氣，很接近飄雪的條件；其他3000公尺以上高山，氣溫低於零度、但水氣不足，降雪條件反而不如太平山。

吳德榮也說，根據最新模式模擬顯示，下周一(27日)至周三(1日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升，大台北轉乾，西半部晴朗、東半部偶有局部短暫雨的機率。周三晚、周四(2日)東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量略增，北海岸、東半部降雨機率略提高，北台轉涼，其他地區影響很小。周五(3日)水氣減少，西晴、東偶局部短暫雨。

吳德榮 太平山 降雪

延伸閱讀

連2波冷空氣報到 北台濕又冷 周末恐現10度以下低溫

本周兩波冷空氣侵襲 吳德榮曝平地氣溫降至10度時間點

午後變天冷空氣南下 吳德榮：周二晚起最冷、有達冷氣團機率

6縣市濃霧 吳德榮：明午後變天 下周恐冷氣團襲跌到10度

相關新聞

缺藥惡化擴及醫院 健保藥價調整暫緩公告

國內面臨「三缺」，缺藥、缺水、缺蛋。全球原料藥短缺，缺藥雪上加霜，健保署近期調整健保藥價，原訂昨天公布調降品項與藥價，但...

228連假首日 估有7地雷路段

今天為二二八連假首日，各地陸續湧現出遊車潮。高速公路局預估，今國道南向交通量約為年平均平日的一點五倍，有七大重點壅塞路段...

苗栗以北 今探十度以下

受到強烈大陸冷氣團影響，苗栗以北、宜蘭、金門及連江縣今有十度以下低溫機率，預估要到下周一才回溫。圖為台北市街頭民眾穿著厚...

機捷旅運量大的11車站 即日起電扶梯恢復全日開啟

新冠疫情發生後，桃園大眾捷運公司推動車站離峰時段節能措施，就有網友PO文說，日前在桃園高鐵站，看到韓國旅客吃力地搬著行李...

228連假首日好冷！低溫下探8度 太平山這時間有望飄雪

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨最低氣溫為新北(石門區)10.4度，今晚、明...

如韓劇展開 東海岸女牙醫報到

在北部執醫10多年的牙科女醫師楊菁，為愛搬到後山台東工作，真實上演浪漫韓劇「海岸村恰恰恰」戲碼，3月1日起正式在衛福部台...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦