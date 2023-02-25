228連假首日好冷！低溫下探8度 太平山這時間有望飄雪

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨最低氣溫為新北(石門區)10.4度，今晚、明晨氣溫降至最低，部分縣市將出現8度以下低溫，太平山區氣溫降至零度左右，迎風面還有一些水氣，很接近飄雪條件。

吳德榮表示，今晨觀測資料顯示，迎風面有低雲，北海岸、大台北有回波，桃園以北及宜、花局部偶雨，北海岸及大台北東側較明顯。截至清晨4點53分縣市平地最低氣溫為新北(石門區)10.4度；其他各地區平地最低氣溫為中部(台中神岡區)12.8度，南部(台南新化區)13.3度，東部(五結鄉)13.1度。

他指出，根據最新(24日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今、明(25、26日)兩天大台北、宜蘭有局部雨，桃園、花東偶有局部短暫雨；北台很冷，其他地區早晚冷，今晚、明晨氣溫降至最低，部分縣市將出現8度以下最低氣溫，民眾應注意保暖，農漁業要防寒害。

他表示，今各地區平地氣溫為北部8至16度，中部10至21度，南部11至25度，東部10至23度。至於高山是否有降雪的機率？今晚、明晨太平山區(約2000公尺高)氣溫降至零度左右，迎風面還有一些水氣，很接近飄雪的條件；其他3000公尺以上高山，氣溫低於零度、但水氣不足，降雪條件反而不如太平山。

吳德榮也說，根據最新模式模擬顯示，下周一(27日)至周三(1日)冷空氣減弱，氣溫逐日回升，大台北轉乾，西半部晴朗、東半部偶有局部短暫雨的機率。周三晚、周四(2日)東北季風略增強，影響輕微，迎風面雲量略增，北海岸、東半部降雨機率略提高，北台轉涼，其他地區影響很小。周五(3日)水氣減少，西晴、東偶局部短暫雨。