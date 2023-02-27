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對眼睛也好！每天吃兩顆雞蛋 可降低疲勞及罹癌風險

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師建議每天吃兩顆雞蛋，能降低疲勞及罹癌風險。示意圖，圖片來源／ingimage
營養師建議每天吃兩顆雞蛋，能降低疲勞及罹癌風險。示意圖，圖片來源／ingimage

雞蛋究竟對身體好還是會造成心血管負擔、增加膽固醇攝取一直是營養界爭辯不休的熱門話題，不過近期專家指出，雞蛋提供的營養素不僅能減輕疲勞，可能還能幫助降低罹癌風險。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，營養師梅根（Megan Rossi）指出，之前很多人都認為吃蛋會增加膽固醇，但其實雞蛋的營養素遠超過我們的想像。一顆雞蛋含有的硒相當於人體每天所需的25%，這種抗氧化劑已經被證實與預防癌症有關。不僅如此，雞蛋中含有每日所需20%的維生素B12，能夠讓人減輕疲勞，其他的營養素也對眼睛相當有益。

梅根指出，雖然其他的食物也含有許多營養素，但雞蛋的營養是脂溶性的，所以人體能吸收得更好。

除此之外，雞蛋也是能補充蛋白質的重要來源。按國健署建議量，成人每日蛋白質建議攝取量為每公斤1.1功課，71歲以上則為1.2公克。舉例來說，70公斤的成年男子每天要攝取77公克的蛋白質，50公斤的女性則要攝取55公克的蛋白質。一顆雞蛋約為60公克重，蛋白質為6公克，因此只要吃兩個雞蛋，就能滿足女性近四分之一的蛋白質需求。

梅根也在文中提出，雞蛋中的蛋白質有身體修復肌肉、組織以及製造激素所需的9種必需胺基酸，這些胺基酸身體無法自行產生，因此必須由飲食攝取。

雞蛋 膽固醇 癌症

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